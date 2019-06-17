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Kongre Yine Ertelendi!

Gebzespor'da dün gerçekleşmesi beklenen kongre, katılan olmaması ve başkan adayı çıkmaması üzerine 29 Haziran tarihine ertelendi.

Kongre Yine Ertelendi!

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:49

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu göğüsleyerek 3.lige çıkan ancak ligde tutunamayı başaramayıp tekrar amatör kümeye düşen Gebzespor kaderine terk edilmiş durumda. 8 Haziran’da gerçekleşen 1. Oturumda çoğunluk sağlanamaması ile 15 Haziran’a ertelenen kongrede değişen bir şey olmadı. Önceki gün gerçekleşmesi planlanan kongre ilgisiz olunması ve başkan adayı çıkmaması üzerine 29 Haziran Cumartesi gününe ertelendi.

Yeni sezonda BAL’da mücadele edecek olan Gebzespor’da yaşanan sessizlik en çok takıma gönül veren taraftarları üzüyor. Mor beyazlılara sahip çıkılmaması ve sürekli ertelenen kongre takımın geleceği için olumsuz bir tablo oluşturuyor. 29 Haziran’a ertelenen kongrede nelerin olacağı ise yine merek edilen konuların başında geliyor. Mevcut Başkan İlker Çakır’ın aday olmadığı, bir önceki başkanlar Abbas Sır ve Yusuf Öztürk’ünde başkanlığa sıcak bakmadığı Gebzespor’a kimin başkan olacağı merak ediliyor.

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