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KOTO'dan Kocaelispor’a moral ziyareti

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve beraberindeki Oda heyeti, şampiyonluğa oynayan gururumuz Kocaelispor’u, antrenmanda ziyaret ederek başarılar diledi.

KOTO'dan Kocaelispor'a moral ziyareti

20 Eylül 2019 Cuma 13:33

 Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, Teknik Direktör Engin Korukır ve aynı zamanda KOTO Yönetim Kurulu Üyesi de olan Kocaelispor Yöneticisi Murat Barış tarafından karşılanan KOTO Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcısı Alp Kayalar, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Atalay, Yusuf Ziya Uludüz, Yusuf Erenkaya ve Meclis Üyesi Veli Başkurt, antrenman öncesi Yeşil-Siyahlı futbolcularla buluştu.

ÜZÜLMEZ: DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, Başkan Bulut ve yönetimin Kocaelispor’a desteğinin kendilerine güç verdiğiniz belirtirken, “Bugünlere gelmemizde bizim için anlamlı ve önemli olan destekleriniz için teşekkür ederim” dedi.

BAŞKAN BULUT: SİZLERE İNANIYORUZ

Antrenman öncesi yeşil-siyahlı futbolculara konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Bu sezon ligde zorlu bir mücadele içinde olduğunuzu biliyoruz. Her hafta maçlarınıza gelerek size tribünden destek veriyoruz. Sizlere inanıyoruz. Sezon sonunda şampiyonluğu kazanarak Kocaeli’nin en güçlü markası Kocaelispor’u daha iyi yerlere taşıyacağınıza inanıyoruz” dedi. KOTO Başkanı Bulut ve Yönetiminin Kocaelisporlu futbolculara baklava armağanından sonra yeşil-siyahlı ekibin kaptanı Burak Süleyman da Başkan Bulut’a adının yazılı olduğu forma armağan etti.

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