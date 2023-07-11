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Milli basketbolcu Oğuz Savaş, Çayırova’da

Bu sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, tecrübeli basketbolcu Oğuz Savaş ile sözleşme imzaladı.

Milli basketbolcu Oğuz Savaş, Çayırova'da

11 Temmuz 2023 Salı 14:29

İki yılda iki şampiyonluk kupası kazanarak adını ilçenin spor tarihine altın harflerle kazıyan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yeni sezon öncesinde kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 5’i iç transfer olmak üzere yeni sezon kadrosunda yer alacak 7 oyuncuyu birden duyuran Çayırova Belediyesi, geçtiğimiz günlerde de genç yetenek Enes Bayraktar ile kontrat imzaladığını açıklamıştı. Bu sezon mücadele edeceği Türkiye Basketbol Ligi için iddialı bir kadro kuran Kocaeli temsilcisi, dev bir transfere imza attı. Türk basketbolunun yetiştirdiği en önemli isimler arasında yer alan ve A Milli Basketbol Takımı formasını yüzlerce kez terletmiş tecrübeli pivot Oğuz Savaş, önümüzdeki sezon Çayırova Belediyesi forması giyecek.

2010 yılında dünya ikincisi olan A Milli Basketbol Takımı’nın bir parçası olan ve bugüne kadar Fenerbahçe, Darrüşafaka, Beşiktaş, Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji gibi köklü takımların formasını giyen Savaş, birbirinden önemli madalyalar kazandı. 36 yaşındaki Oğuz Savaş, kariyeri boyunca 6 kez Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 4 Türkiye Basketbol Süper Kupası ve Bahçeşehir Koleji ile 2022 yılında FİBA EuroCup şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe ve Darrüşafaka formalarıyla Euroleague de de boy gösteren Savaş, 2010 Dünya Kupası’nda gümüş madalya kazanan 12 Dev Adam’ın önemli isimlerindendi.



İHA
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