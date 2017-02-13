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''ÖNCE AHLAK dedik ! ''

ÇAYIROVA GENÇLERBİRLİĞİ İSTEDİĞİNİ ALDI.

''ÖNCE AHLAK dedik ! ''

13 Şubat 2017 Pazartesi 14:15

 ÇAYIROVA GENÇLERBİRLİĞİ İSTEDİĞİNİ ALDI.

Çayırova Gençlerbirliği Sezonun ilk maçında ortada geçen maçı kazanmasını bildi.

Çayırova Gençlerbirliği 2

G. Yavuz Selim S. 1

Goller.

Tayfun KANBUL - Bilal LAL

Çayırova Gençlerbirliği 2.başkanı Muzaffer ÇETİN Maç sonunda ki yazılı açıklama yaptı.

Biz bu yola çıkarken ÖNCE AHLAK dedik ve yola çıktık. Bu hedefimizden taviz vermeden devam etmek kararındayız.

Bu sene ilk defa kurulan ve lige giren Gebze Yavuz Selim sporu çiçekle verdik. Kendilerine başarılar dileriz

Biz tüm maçlara çıkıp sadece saha içinde futbolu güzelleştirmeye çalışacağız ben ve takımın Bütün fertleri aynı şekilde düşünüyor. Herkesi mücadelesinden dolayı teşekkür ederiz.dedi.

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