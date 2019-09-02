Oryantiring Şampiyonası antrenmanları devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 26 Haziran- 4 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası için Gebze, Darıca, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve İzmit’teki alanlarda yapılan hazırlık kamplarında, farklı ülkelerden gelen Milli Takımlar ve Türkiye Milli Takımı antrenmanlarına devam ediyor. İlk etap antrenman programları 2 Eylül Pazartesi gününe kadar sürecek.

İNGİLTERE, SLOVENYA VE MİLLİ TAKIMIMIZ’DAN 60 SPORCU

İngiltere, Slovenya ile Türk Milli Takımı'ndan 60 sporcu Kocaeli’nin ilçelerinde antrenman kampı yapıyor. İlk kampın 2 Eylül’e kadar devam edeceği aktarılırken, Ekim, Nisan ayları ve yarışmadan bir hafta önce de birer kamp daha gerçekleştirilecek. Sonra ki kamplara farklı ülkelerden başka takımların da kamplara katılımı bekleniyor.

PAZARTESİ İLK ANTRENMAN KAMPI SONA ERİYOR

Yaklaşık bir hafta önce Düzce ve Kocaeli illerinde belirlenen alanlarda kampa giren sporcular pazartesi gününe kadar antrenmanlarına devam edecek. 2 Eylül Pazartesi günü ise ilk kamp sona erecek ve sporcular kentlerden ayrılacaklar.