“Pandemide Spor İle Güçlü Kal”





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yılı kutlamalarına coşku ve anlam katmak için İzmit Uluslararası Fuar Merkezi C Salonu’nda 27-29 Ekim tarihleri arasında Koronavirüs tedbirlerini de dikkate alarak “Pandemide Spor ile Güçlü Kal” temalı Spor Festivali düzenledi.

GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Etkinliğin ilk gününde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile birlikte etkinliğe çok sayıda çocuk ve genç katılım sağladı. Spor Festivali, birçok farklı dalda faaliyete ev sahipliği yapacak. Açılışta bir konuşma yapan, spor ve gençlik faaliyetlerine büyük önem verdiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli’nin bütün okullarında Robotik Kodlama Sınıflarının açılacağı müjdesini verdi.

“BURASI KOCAELİ KOD ELİ OLACAK”

Düzenlenen bütün spor ve kültürel etkinlikler, yapılan parklar, gerçekleştirilen projelerin hepsinin yarınlarımızın teminatı olan çocuklar için olduğunun altını çizen Başkan Büyükakın “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97’nci yıldönümünde 97 okulumuza robotik kodlama sınıfları yapacağız. Çünkü geleceğin dünyası kodlamayı bilenlerin, robotları bilenlerin dünyası olacak. Bir zamanlar okuryazarlık ne ise geleceğin dünyasında kodlamayı ve robotiği bilmek de o olacağı için sizlere daha güzel bir gelecek hazırlamak istiyoruz. Bir sonraki sene 98’inci yılında da 98 sınıf, 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında da 100 sınıf olmak üzere Kocaeli’nin okullarında robotik kodlama sınıfları olacak. Kocaeli “Kodeli” olacak. “Kodeli” çocukları geleceğin dünyasının yazılımcıları, robotları yapanlar olacaktır.” diye konuştu.

“TEMİZLİK MASKE VE MESAFEYE DİKKAT “

Gençler ile birlikte bir arada olmaktan her zaman mutlu olduğunu vurgulayan ve bugün de salona girer girmez gençlerin coşkusuyla bir kez daha enerji bulduğunu ifade eden Başkan Büyükakın “Temizlik, maske ve mesafeye dikkat ediyoruz; tamam mı?” dedi.

“MUTLU VE DAHA GÜZEL BİR TÜRKİYE’DE”

Spor yaparak zinde bir vücut ile bu pandemi sürecinden daha güçlü bir şekilde çıkılabileceğine ve bu sürecin kurallara dikkat ederek hep birlikte aşılacağına dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ‘’Bütün hizmetleri yarınlarımızın teminatı siz çocuklarımızın mutluluğu ve daha güzel bir Türkiye’de yaşamanız için yapıyoruz.” dedi

SPORUN YANI SIRA SANAT

Kocaeli yaşayan çocuklarımızın mutlaka bir spor branşı yaparak başarılı olacağını da belirten Başkan Büyükakın “Çocuklarımız sporun yanı sıra aynı zamanda güzel sanatların bir alanıyla da ilgilenecekler. Bütün bu faaliyetlerin tasarımlarını yaptık. Sizler için çok iyi eğitmenler, antrenörler hazırladık. Üniversitelerimizle, Milli Eğitimimizle, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle bütün temaslarımızı kurduk. Sizin için geleceğin dünyasında çok güzel bir Kocaeli hazır olacak. Geleceğin güçlü Türkiye’sinin mimarları olarak Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum” dedi.





YEDİ BRANŞTA ETKİNLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Festivali etkinlikleri arasında ilgi çekebilecek birçok hazırlık yapıldı. Floor curling, penaltı, masa tenisi, badminton, tenis, eğlenceli atletizm ve ayak tenisi olmak üzere yedi branştaki etkinlik festivalde yer aldı. Bu yıl düzenlenen spor festivaline ilk gün oldukça yoğun katılım sağlandı. Gençlerin sportif etkinlikler esnasında mutlulukları gözlerden kaçmadı.

























