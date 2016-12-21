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Rıdvan Şükür; Koşmak için bir neden bul!

Geçtiğimiz yıl içerisinde yurdun dört bir yanında maratonlara katılan Rıdvan Şükür, koşmak ve spor yapmak için herkesin bir nedeni olması gerektiğini söyledi.

Rıdvan Şükür; Koşmak için bir neden bul!

21 Aralık 2016 Çarşamba 11:43

Neden koşuyorsun sorusuna cevabı “sağlık için” olan Şükür,  spor ayakkabılarını giyerek koşmanın yapanlar; koşanlar için kolay, koşmayanlar için çok zor olduğunu söyledi. Koşmanın basit bir spor aktivitesi olduğunu söyleyen Rıdvan Şükür, ister stada ister doğada olsun, arzu edilen bir çevrede insanın koşuya daha iyi motive olacağını belirtti. Spor yapmaktan asla vazgeçmeyin ertelemeyin ve üşenmeyin diyen Şükür, Spor etkinlikleri dışında yeni yılda antrenörlük eğitimlerine katılmayı hedeflediğini söyledi.

Mustafa Ulaş GEÇAL

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