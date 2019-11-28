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Rüya takım yine şampiyon

Judo branşında Türkiye’de ön sıralarda olan Büyükşehir Kağıtspor, Spor Toto Judo Ümitler Mix 1.liginde yine şampiyon olmayı başardı.

Rüya takım yine şampiyon

28 Kasım 2019 Perşembe 11:34

Antalya’nın Kemer ilçesinde Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen Spor Toto Judo Ümitler Mix 1.Lig müsabakalarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor fırtına gibi esti. Son iki turnuvanın şampiyonu Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen ve 20 kulübün katılımıyla gerçekleşen turnuvayı 54 puanla yine şampiyon olarak tamamladı. Judo branşında adeta rüya takımı haline gelen ümit judocular 3 senede 57 maçtan sadece bir yenilgi alarak kırılması zor bir rekora doğru koşuyor.

 

3.KEZ ŞAMPİYON OLDULAR

Büyükşehir Belediyesi’nin spora ve sporculara verdiği destekler meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Judo Federasyonu tarafından bu yıl 3.’sü düzenlen ve 20 takımının mücadele ettiği, Spor Toto Ümitler Mix 1.ligini Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular yine şampiyon tamamladılar.

 

SPORCULARIN TAMAMI ALTYAPIDAN

Son iki yılın şampiyonu başarılı takımımız, favori gösterildiği turnuvanın düzenlendiği 3. yılında 3. kez şampiyon olmayı başardı. Mavi beyazlı takımdaki mücadele eden sporcuların hepsinin altyapıdan yetişmiş olması da alınan başarının daha değerli olmasını sağladı.

 

57 MAÇTA SADECE 1 MAĞLUBİYET

3.‘sü düzenlenen lig müsabakalarında yine zirvenin adı değişmedi. Şampiyon sporcular üç yıl içerisinde mindere çıktığı 57 maçtan sadece 1 tanesinde mağlubiyet gördü.

 

DERECEYE GİRENLER

Spor Toto Ümitler Mix 1.Liginde ikinci sırada Balıkesir İDA SK 51 puanla, üçüncülükte İstanbul BBSK 48 puanla ve dördüncü sırada İzmir BBSK 45 puanla yer aldı.


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