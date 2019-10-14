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‘’Sabırla takımımızın arkasında durmamız gerekiyor’’

Başkan Büyükakın, Kocaelispor’un aldığı galibiyet sonrası yaptığı açıklamada, “Bu uzun bir maratondur. Takımımızın sadece başarılı olduğunda değil zor gününde de yanında olmamız lazım” ifadelerini sarf etti.

‘'Sabırla takımımızın arkasında durmamız gerekiyor''

14 Ekim 2019 Pazartesi 12:37

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaelispor’un sahasında konuk ettiği Kozanspor’u 4-0 gibi farklı bir galibiyetle ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bu uzun bir maraton. Yenilgi de var bu işin içinde, beraberlik de var, galibiyette. Takımımızın, sadece başarılı olduğunda değil zor gününde de yanında olmamız lazım. Moral bozucu açıklamalardan uzak durmamız lazım. Futbolcularımız bugün harika bir futbol oynadılar. Biz takımımıza ve yöneticilerimize güveniyoruz.     İnşallah başarıya ulaşacağız. Sabırla takımımızın arkasında durmamız gerekiyor.  Bu konuda herkes ve kent birlik olursa inşallah bir üst lige, daha sonra bir üst lige, en son süper lige hep birlikte çıkacağız.” dedi.

 “ORDUMUZUN BAŞARISI İÇİN DUA EDİYORUZ”

“Kocaelispor bizim için bir gurur” diyerek atılan her golde alınan her galibiyette sevinç duyduklarını da dile getiren Başkan Büyükakın, Kozan maçının bilet gelirinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağışlanmasının çok önemli bir hassasiyet olduğunu dile getirerek, “Kocaelispor yönetimimize bu hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu hassasiyet son derece önemli. Sonuna kadar tüm millet olarak ordumuzun arkasındayız. Ayaklarına taş değmesin inşallah. Hep birlikte tüm milletimizle ordumuzun başarısı için dua ediyoruz. Sonuna kadar Mehmetçiğimizin, gazimizin, şehidimizin ve onların ailelerinin yanındayız.” diyerek açıklamalarını tamamladı.








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