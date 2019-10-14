“Kocaelispor bizim için bir gurur” diyerek atılan her golde alınan her galibiyette sevinç duyduklarını da dile getiren Başkan Büyükakın, Kozan maçının bilet gelirinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağışlanmasının çok önemli bir hassasiyet olduğunu dile getirerek, “Kocaelispor yönetimimize bu hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu hassasiyet son derece önemli. Sonuna kadar tüm millet olarak ordumuzun arkasındayız. Ayaklarına taş değmesin inşallah. Hep birlikte tüm milletimizle ordumuzun başarısı için dua ediyoruz. Sonuna kadar Mehmetçiğimizin, gazimizin, şehidimizin ve onların ailelerinin yanındayız.” diyerek açıklamalarını tamamladı.
‘’Sabırla takımımızın arkasında durmamız gerekiyor’’
Başkan Büyükakın, Kocaelispor’un aldığı galibiyet sonrası yaptığı açıklamada, “Bu uzun bir maratondur. Takımımızın sadece başarılı olduğunda değil zor gününde de yanında olmamız lazım” ifadelerini sarf etti.
“Kocaelispor bizim için bir gurur” diyerek atılan her golde alınan her galibiyette sevinç duyduklarını da dile getiren Başkan Büyükakın, Kozan maçının bilet gelirinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağışlanmasının çok önemli bir hassasiyet olduğunu dile getirerek, “Kocaelispor yönetimimize bu hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu hassasiyet son derece önemli. Sonuna kadar tüm millet olarak ordumuzun arkasındayız. Ayaklarına taş değmesin inşallah. Hep birlikte tüm milletimizle ordumuzun başarısı için dua ediyoruz. Sonuna kadar Mehmetçiğimizin, gazimizin, şehidimizin ve onların ailelerinin yanındayız.” diyerek açıklamalarını tamamladı.