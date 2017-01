Şamdan 2016’yı rekorlarla bitirdi!

20 yılı Gebze Şamdan Karate Do için, başarıların zirve yaptığı bir yıl olarak geride kaldı.

16 çeşitli Ulusal, Uluslararası ve Bölgesel turnuvalarda 563 madalya alan temsilcimiz, birden fazla branşta yarışan devasa bütçeli kulüplerin bile ulaşamadığı bir başarı elde etti.

MADALYALARI TOPLUYOR

Türk Karatesi’nin Markası Gebze Karate Do, 2016 yılını Rekorlarla geride bıraktı. Adnan Şamdan ve öğrencileri her yıl olduğu gibi geçtiğimiz yılı da zirvede kapattı. Ulusal, Uluslararası ve Bölgesel Turnuvalarda genel toplamda 563 Madalya toplayan Gebze şamdan Karate Do Spor Kulübü, Milyonluk bütçelere sahip Belediye ve sponsor destekli kulüplerin hayal bile edemediği başarıyı gerçekleştirdi. Bir çok Kulübün birden fazla branşta toplayamadığı dereceyi elde eden temsilcimiz, 2017 yılında da aynı başarıları sürdürmeyi hedefliyor.

BİR YILDA 563 MADALYA

2016 yılının İstatistiklerine bakıldığında Uluslararası Şampiyonalarda 23 Altın, 15 Gümüş, 32 Bronz madalya alarak topladıkları 70 Madalya ile muhteşem bir başarıya imza atan Adnan Şamdan ve öğrencileri Türkiye’yi yurt dışında en fazla duyuran kulüplerin başında geldi. Yurt içinde yapılan Türkiye Şampiyonaları gibi Ulusal maçlarda da 8 Altın, 6 Gümüş, 15 Bronz olmak üzere 29 Madalya toplayan temsilcimiz Bölgesel turnuvalarda ise rakiplerine adeta madalya bırakmadı. Yoğun maç trafiği ve elit sporcularını ağırlıklı olarak dinlendirmesine rağmen, Bölgesel Turnuvalarda Gebze Şamdan Karate Do, 145 Altın, 121 Gümüş ve 198 Bronz olmak üzere 464 Madalya topladı.

MİLYONLARCA LİRALIK KULÜPLERE KARŞI MÜTEVAZİ YARIŞ

2016 yılında oluşan bu gurur tablosu sonrası Teknik Direktör Adnan Şamdan, 2017 yılında da katlanarak başarıları sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu yıl içerisinde yapılacak Dünya ve Avrupa Şampiyonaları, Akdeniz Oyunları, İslam Ülkeleri Şampiyonalarına Milli Takım düzeyinde katılmak için yoğun bir efor sarf edeceklerini dile getiren Şamdan, hiçbir sponsor desteği olmadan, Milyonlarca Liralık kulüplere karşı önemli başarıla yakaladıklarını belirtti. Sadece Gebze Belediyesi’nin Ulaşım desteği ile turnuvalara katılmaya çalışan temsilcimiz, verilen bu desteği de katıldığı turnuvalarda 1.olarak boşa çıkarmadı.

ÜLKEMİZ İÇİN ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Sportif olarak kendileri için başarılarla geçen 2016 yılının acı olaylarla geride kaldığını hatırlatan Teknik Direktör Adnan Şamdan, “Acı olaylarla dolu bir yılı geride bıraktık. Terör saldırılarında hayatlarını kaybeden Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Terörün amacı bizleri yıldırmak, üretmemek. Biz onların bu emellerine ulaşmalarına izin vermeyeceğiz. Sporcu yetiştirerek, başarılar elde ederek, üreterek, ülkemize dünyanın dört bir yanında Başarılar kazandırarak hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu nedenle 2017 yılının ülkemizde huzur dolu geçmesini istiyoruz. Bizde Gebze karate Do Spor Kulübü olarak Gebze Gençliğine hizmet edip 2017 yılında da zirvede olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu. Ömür KAVRAN