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Samet Ersoy Göğsümüzü kabarttı

2 ülkeden 230 sporcunun katılımıyla Sırbistan’da yapılan “Uluslararası 37. Vojvodina Subotica Altın Eldiven Boks Şampiyonasında” Kocaeli'den Samet Ersoy ikinci oldu

Samet Ersoy Göğsümüzü kabarttı

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:12

 Kağıtspor’un başarılı eldiveni Samet Ersoy Avrupa Şampiyonası öncesi katıldığı önemli turnuvadan başarı ile döndü.

 

22 ülkeden 230 sporcunun katılımıyla Sırbistan’da yapılan “Uluslararası 37. Vojvodina Subotica Altın Eldiven Boks Şampiyonasında” Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün sporcusu Samet Ersoy başarılarına bir yenisini daha ekledi. Avrupa Şampiyonası öncesi en prestijli boks turnuvası olan şampiyonadan başarılı maçlar çıkaran Samet, ikincilik kürsüsüne çıkarak göğsümüzü kabarttı.

 

AVRUPA ŞAMPİYONASINI ÖNCESİ ÖNEMLİ BAŞARI

Uluslararası 37. Vojvodina Subotica Altın Eldiven Boks Şampiyonasında ringe çıkan Büyükşehir Kağıtsporlu Samet Ersoy birbirinden başarılı maçlar çıkardı. İlk maçında Moğolistanlı rakibini 5-0, 2. maçında Kazakistanlı rakibini  5-0 yenen Samet yarı finalde sırp rakibi ile karşılaştı. Büyükşehir Kağıtsporlu başarılı sporcu Samet, Sırp rakibini üstün bir oyunla nakavt ederek finale adını yazdırdı. Zorlu final mücadelesinde Rus rakibine 3-2 yenilerek turnuvayı ikinci tamamlayan Samet, Avrupa Şampiyonası öncesinde iddialı olduğunu gösterdi

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