Şampiyon Beylikbağıspor

2. Amatör Küme F grubunda önceki gün şampiyonluk maçı oynandı. Beylikbağı stadında oynanan karşılaşma Koronavirüs nedeniyle tribünlere seyirci alınmasa da Beylikbağı Stadı’nın dışını dolduran yüzlerce

Beylikbağıspor

taraftarı takımlarının yanında oldu. Ligin ilk yarısında deplasmanda 1-0 yendiği rakibi Türkelispor’u bu kez farklı geçerek şampiyonluğa uzanan Beylikbağıspor, ligen bitimine 1 hafta kalarak grubunda şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı.

SADECE 1 KEZ BERABERE KALRI

Oynadığı 9 maçın 8’ini kazanan ve yalnızca 1 beraberlik alan Gebze temsilcisi, 27 kez rakip ağları sarsarken kalesinde sadece 4 gol gördü. Beylikbağıspor ligin son haftasında Çayırova G.B deplasmanında formalite maçına çıkacak.

GEBZE YAVUZ SELİM PLAY-OFF OYNAYACAK

Öte yandan F Grubu’nda Yavuz Selimspor ile Çayırova G.B arasında oynanması gereken maça konuk ekibin çıkmaması sonucunda sahadan 3 puanla ayrılan Yavuz Selimspor, Play-Off’lara kaldı. Gebze Yavuz Selimspor, önümüzdeki sezon 1. Amatör Küme’de mücadele etmek için, play-off maçları sonunda rakiplerini mağlup ederek hedefine ulaşmak istiyor.

BAŞKAN YALSIZ AÇIKLAMA YAPTI

Kulüp Başkanı Fatih Ümit Yalsız şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. “Gebze Beylikbağıspor Kulübü olarak 3 yıl aradan sonra Girdiğimiz 2. Amatör küme A takım bazında Na mağlup Şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.1996 yılında 13 yaşında başladığım kulübümüzde A takımda da Futbolcu, Takım kaptanı, yönetici ve Antrenör olarak Şampiyonluklar yaşadım. Rabbime hamdolsun ki Kulüp Başkanı olarak da yaşamayı nasip eyledi.

TEŞEKKÜR VE ŞÜKRANLARIMI SUNARIM.

İnşallah ilerleyen süreçler de A takım ve Altyapı bazında Beylikbağıspor kulübü marka olma yönünde ilerlemeye devam edecektir. Bu başarıların elde edilmesi Tabi ki ekip işidir. Başta yönetim kurulu üyelerim, Antrenör arkadaşlarım ve Tüm Beylikbağıspor Futbolcu ve taekwondo sporcularına, Sporcu ailelerimize, Bölge halkımıza ve Taraftar gurubumuz Beylikbağı tayfanın en ufağından en küçüğüne tüm kardeşlerime sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunarım.

SAĞLIK HER ŞEYDEN ÖNEMLİDİR.

Ayrıca Dünyayı etkisi altına alan Corona virüs salgını sebebiyle tüm amatör maçların seyircisiz oynanma kararına karşı ,trübünlerin kapalı olmasına rağmen sağlıklarını tehlikeye atma pahasına maça gelip bir şekilde izlemeye ve takımlarının bu önemli gününde yanında olmaya çalışan, kalbi Beylikbağıspor sevgisi ile atan tüm dostlara sonsuz teşekkürler. Ama şunu unutmamalıyız, sağlık her şeyden önemlidir. Devletimizin almış olduğu önlemlere Uymaya gayret göstermeli, hep birlikte bu zorlu durumunda üstesinden gelmeliyiz. Çünkü sağlık her şeyin başıdır. O varsa her şey olabilir, yoksa hiç birşey olmaz.

YEMEKTE BULUŞTULAR

Öte yandan grubunu şampiyon olarak tamamlayan Gebze Beyilkbağıspor, şampiyonluk sonrası yemekte biraraya gelerek şampiyonluğunu kutladılar.