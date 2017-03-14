Şampiyona tamamlandı

Gebze 2.Lig Küçük Kızlar ve Küçük Erkekler Basketbol İlçe Şampiyonası Gebze Arena Spor Salonunda oynanan üçüncülük ve final karşılaşmaları ile tamamladı. Oynanan karşılaşmalar zevkli anlara sahip olurken nefesleri kesti. İzleyenlerin de ilgi gösterdiği karşılaşmaların ardından kızlarda Farabi Orta Okulu şampiyon olurken ikinciliği Özel Gebze Koleji kazandı. Üçüncülüğe ise Ulus Orta Okulu sahip oldu. Erkeklerde Sultan Orhan Orta Okulu şampiyon olurken Özel Gebze Koleji ikinci, Bağlarbaşı Orta Okulu üçüncü oldu.