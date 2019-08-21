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Şampiyonluk kupasını Başkan’a getirdiler

Başkan Büyükakın, kentimize büyük gurur yaşatan Kocaeli Bayan Futbol takımı oyuncuları ve teknik heyeti Başkan Büyükakın’a konuk oldu.

Şampiyonluk kupasını Başkan'a getirdiler

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:30

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, iki kez Genç Kızlar Dünya Futsal Dünya ikinciliği unvanına sahip futbolcuların yer aldığı ve bu sene birinci ligde mücadele edecek Kocaeli Bayan Futbol Kulübü sporcularını ve teknik heyetini makamında konuk etti. Uzun bir süredir tüm yaş gruplarında elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çeken ve son olarak Antalya ‘da yapılan şampiyonada Kayseri Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek Yıldızlar Türkiye Şampiyonu olan Kocaeli Bayan Futbol Takımı oyuncularıyla samimi bir şekilde ilgilenen Başkan Büyükakın, “Gösterdiğiniz azim ve başarı için sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. Kulüp yöneticileri, teknik heyeti ve özellikle ailelerinizin gösterdiği fedakârlığı da takdir ediyorum” dedi.

 

ULAŞIM DESTEĞİ İÇİN BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Üç yüze yakın kız sporcunun yer aldığı kulübün koordinatörlüğünü ve antrenörlüğünü Hasan Alemdar üstlenirken yardımcılığını ise Özge Arslan yaptığı bilgisini alan Başkan Büyükakın, birinci ligde mücadele edecek Kocaeli Bayan Futbol takımına ulaşım ve malzeme desteği vereceğini ziyarette dile getirdi. Beş yaşından yirmi beş yaşına kadar futbolcuları olduğunu söyleyen kulüp koordinatörü Alemdar ve takım kaptanı Kübra Deniz ise, Antalya’daki şampiyonaya verdiği ulaşım desteği için Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

 

“SİZİN ENERJİNİZDEN MUTLULUK ALMAK İSTİYORUM”

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’ne çıkma başarısı göstermesinden dolayı futbolcuları kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün sporcularından 2014 doğumlu Mihrimah’a da özel ilgi gösterdi. Kocaeli’nde bir spor şurası yapacaklarını, tesisleşmenin yanı sıra yetenekli sporcuların altyapılardan itibaren belirlenmesi gereğinin altını çizen Başkan Büyükakın, “Sporun tüm dallarında başarılı olmak için çok çalışmak gerekiyor. Spordaki başarının aynı zaman da nörolojik gelişmeye bağlı olduğunu da artık çok iyi biliyoruz. Refleksin hızı ve gelişimi bu başarıya katkı sunuyor” açıklamasını yaptı. Başkan Büyükakın ayrıca kız futbolcuların antrenman davetine, “Beni de aranıza alacağınız için size çok teşekkür ediyorum. Birlikte keyifli bir vakit geçirmek sizin enerjinizden mutluluk almak istiyorum” diye konuştu. Ziyaret çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

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