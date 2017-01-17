Şampiyonluk Maçına Hazırız!

Hereke deplasmanından tek gollü zaferle ayrılan Gebzespor’da yüzler gülüyor. Lig maratonunda ligin ikinci yarısına iyi başlayan ekibimiz bir hayli keyifli. Mor beyazlı ekibimiz, sezonun en önemli randevusu olan Pazar günkü Ergene karşılaşmasına odaklandı.

PAZAR’A ODAKLANDIK

Mor beyazlı ekibimiz Gebzespor’da yüzler gülüyor. Hereke deplasmanından zaferle ayrılan ekibimiz merakla Pazar gününe odaklanırken Ergene karşısında mutlaka kazanmak adına sahaya çıkacak olan Gebzespor, 3 puan alarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etmeye çalışacak. Hazırlıklarına bugün start verecek olan ekibimiz ilk maçın rövanşını da almaya çalışacak. Gebzespor’da moraller yerinde.

MAÇA KİLİTLENDİK

Gebzespor’da Ergene karşılaşması alarmı verilirken genel kanaat maçın kazanılması halimde şampiyonluk yolundaki en büyük engelin kalkacağı şeklinde. Jabalı kadrosuyla rakibini geçmek isteyen Gebzespor, özellikle taraftar desteğine güvenirken camia kenetlenmiş durumda. O Sen Bu Sene Parolasıyla çıktıkları yolda Pazar günü gülmek isteyen ekibimiz galibiyet dışında hiçbir skor düşünmezken maça kilitlendi.



Refik Sıla GÜVENÇ