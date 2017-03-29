Satranç Şampiyonası başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 8-9 Nisan tarihlerinde Satranç Şampiyonası düzenleyecek. Gebze Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan şampiyonaya 7-18 yaş kategorisinin yanı sıra açık kategori 1400 UKD/ELO - 2199 UKD/ELO olmak üzere genel ve kız olarak toplam 11 kategoride yapılacak. İki gün sürecek olan şampiyonada dereceye girenlere fotoğraf makinesinden laptopa kadar birbirinden değerli hediyeler verilecek.

CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK

Tur maçları 8 Nisan Cumartesi günü 10.00’da başlayacak Şampiyonada son tur 9 Nisan Pazar günü oynanacak. Ödül Töreni ise aynı gün son tur maçlarının bitiminden sonra yapılacak. Genç satranççıların yarışacağı bu önemli şampiyonanın ödülleri de büyük olacak. Şampiyona sonucunda dereceye giren öğrencilere fotoğraf makinesi, laptop, tablet, bisiklet, taşınabilir şarj aleti, kablosuz kulaküstü kulaklık gibi çeşitli ödüller verilecek. Şampiyonada derece alan öğrenciler hem kendileri kazanacak hem de okullarına kazandıracak. Yarışma sonuncunda en iyi dereceyi elde eden takım öğrencileri; okullarına laboratuvar, bilgisayar sınıfı ve kütüphane yapılmasını sağlayacak