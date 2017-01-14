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ŞEHİTLER İÇİN!

Kocaeli'deki turnuva, 5 ilden 80 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

ŞEHİTLER İÇİN!

14 Ocak 2017 Cumartesi 20:57

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Boks Turnuvası, 5 ilden sporcuların katılımıyla yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Sporcu Eğitim Merkezinde düzenlenen turnuvada Kocaeli, Bolu, Karabük, Zonguldak ve İstanbul'dan 80 sporcu mücadele etti.


Kağıtspor Boks Başantrenörü Ali Çelikiz, turnuvanın şehitleri anmak için düzenlendiğini söyledi.

Çelikiz, yıldız ve gençler kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvada, sporcuların Türkiye Şampiyonası öncesi kendilerini deneme fırsatı bulduğunu dile getirerek, "Her maç bir tecrübedir. Sporcunun maç tecrübesinin artması çok önemli. Çeşitli kentlerden gelen boksörlerin birbiriyle mücadele etmesi hem gücünü hem de tekniğini test etmesine imkan sağlıyor." şeklinde konuştu.

Turnuvada dereceye giren sporculara madalya verildi.

KOCAELİ (AA)
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