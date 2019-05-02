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'Son bir 90 dakika kaldı'

Cumartesi günü Erbaa ile karşılaşacak olan 3.Lig 1.Grup temsilcimiz Gebzespor’da hazırlıklar başladı.

'Son bir 90 dakika kaldı'

02 Mayıs 2019 Perşembe 11:22

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Teknik Direktör Özgür Vurur, haftanın ilk antrenmanını gerçekleştiren öğrencilerinden paniğe kapılmamalarını istedi. “Erbaa’da sakin olacak, sabırlı davranacaksınız” diyen Vurur’un, “Ergene Velimeşe maçını unutun. Önümüzde son bir 90 dakika kaldı. Strese ve paniğe gerek yok. Mücadele edelim, sakin olalım ve sabırlı davranalım yeter. Allah’ın izniyle hep beraber Gebzespor’u ligde tutacağız. Bundan en ufak bir şüphem yok” şeklinde konuştu.

ELEŞTİRİLER YERSİZ

Vurur, Ergene Velimeşe maçı sonrasında oyunculara yapılan eleştirilerin yersiz ve gereksiz olduğunu söylerken, “Karaköprü’yü yenen, Nevşehir ve Silivri gibi iki kritik deplasmandan puan alan başka oyuncular mıydı? Moral bozmayalım.  Başka Gebzespor yok diyorsak, takımımıza sahip çıkalım” dedi.

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