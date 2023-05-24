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Son Maçta Ligde Kalan Darıca Gençlerbirliği, El Değiştirdi

- Darıca Gençlerbirliği’nin yeni sahibi Faruk Anaç: “Yeni bir jenerasyonla kolej havası oluşturmak istiyoruz”

Son Maçta Ligde Kalan Darıca Gençlerbirliği, El Değiştirdi

24 Mayıs 2023 Çarşamba 20:05

 TFF 3. Lig’de son maçta ligde kalmayı garantileyen Darıca Gençlerbirliği el değiştirdi. Kulübün yeni sahibi Faruk Anaç, “Yeni bir jenerasyonla kolej havası oluşturmak istiyoruz. Darıca’ya güzel şeyler yaşatacağımıza inanıyoruz” dedi.   
  TFF 3. Lig 2. Grup’ta son maçında ligde kalmayı garantileyen Darıca Gençlerbirliği’nde başkanlık koltuğu el değiştirdi. Sezona Arif Gülen başkanlığında başlayan yeşil-sarılılar Serdar Acarhoroz ile yola devam etmişti. Kulüp, dün yapılan anlaşmanın ardından el değiştirdi. Kulübün yeni sahipleri iş insanı Faruk Anaç ve avukat Onur Güneri oldu. Bir araya gelen taraflar, anlaşma imzalayarak duruma resmiyet kazandırdı. İlerleyen günlerde yeni yönetim, basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti. 
 
  “Kolej havası oluşturmak istiyoruz” 
  Anlaşma sonrası ilk duygu ve düşüncelerinden bahseden Faruk Anaç, “Yeni bir jenerasyonla kolej havası oluşturmak istiyoruz. Darıca Gençlerbirliği için elimizi taşın altına koyduk. Darıca’ya güzel şeyler yaşatacağımıza inanıyoruz. Kocaelili insanlar olarak bu sorumluluğu almanın önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. 
 


İHA
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