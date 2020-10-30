Spor Camiasından Vali Yavuz’a Ziyaret





Vali Yardımcısı Ali Ada ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk’ün hazır bulunduğu ziyarete; Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Genel Başkanı Murat Aydın, Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Jimnastik Kulübü Başkanı Tolga Havuç, Kocaeli Jimnastik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yetkilisi Ertuğrul Erdoğan, İzmit Spor Dünyası Spor Kulübü Dernek Başkanı Hürünaz Erdoğan, Başiskele Kullar Spor Kulübü Derneği Başkanı Mehmet Fahri Altıntaş, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Serhat Güneş, Darıca Tenis Kulübü Başkanı Halil Bulut ve üyeler katıldı.

Karşılıklı istişarelerin yapıldığı, talep ve görüşlerin belirtildiği ziyarette Vali Seddar Yavuz’a ilimizde faaliyet gösteren ve güzel çalışmalarda bulunarak sporun gelişimine katkı sunan; kulüp, dernek ve federasyon yöneticileri ile yönetimleri kendilerini tek tek tanıtarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Daha önce görev yaptığı illerde spor camiasıyla sık sık bir araya geldiklerini belirten Vali Yavuz: “Sizlerle Pandemi vesilesiyle çok sık bir araya gelemedik. Bir takım kısıtlamalar hayatımızın parçası haline geldi ve henüz tam da istediğimiz durumda değiliz. Hepinizin bildiği gibi aldığımız tedbirler vesilesiyle vaka sayılarında ciddi bir düşüş meydana geldi. İlimiz genelinde bugün aşılama çalışmasına sağlık çalışanlarımızdan başladık ve şu saat itibariyle 4 bin 500’e yakın sağlık çalışanı aşılanmış oldu. Bu aşılamayı bir an önce tamamlamayı planlıyoruz. Daha sonra da bilim kurulunun belirlemiş olduğu kriterlere göre aşılama çalışması aynı hızla devam edecek.”

Bir dönem ertelenen ve hala seyircisiz oynanan spor müsabakalarının spor camiasını etkilediğini belirten Vali Yavuz: “Amatör spor kulüpleri de dahil birçok sporcumuz da bundan bir şekilde etkilendi. Bu buluşmayı da sizlerle tanışmak, varsa ihtiyaç ve sorunlarınızı karşılıklı istişare etmek için gerçekleştirdik. İlgili Vali Yardımcımız ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz de buradalar. Sizlerin dile getireceğiniz ihtiyaç, sorun ve taleplerinizi değerlendirecekler.”

Tesisleşme konusunda Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin katkıları noktasında şanslı bir il olduklarını belirten Vali Yavuz: Bu destekler bu şehir açısından bir şanstır. İlimiz genelinde Valiliğimize bağlı kurumların ve yerel yönetimlerin tesislerinin bulunması bizim açımızdan ayrıca sevindiricidir. Bizlerde elimizden gelen her ne var ise sizin için yapmaya çalışacağız.” dedi.

Vali Seddar Yavuz konuşmalarının devamında ise: “Takım sporları ile meşgul olanların ekip olarak da pek çok şeyi paylaştıklarından, normal hayatlarında başarılarının daha fazla olduğunu düşünüyorum. Spora sadece profesyonellik kazanacak bir iş gibi değil de; fiziken, ruhen bize bir şeyler kazandıracak bir alan olarak da bakmamız lazım. Sporun her alanında gençlerimizin aktif bir şekilde buluşması için Hükümetimizin önemli teşvik edici uygulamaları var, bizlerde Valilik olarak özellikle amatör sporlarımızın gelişmesi amacıyla desteklerimizi verdik, vermeye de devam edeceğiz.”

Kişiyi hayata hazırlayan ve katkı sunan amatör spor kulüplerinin hayatın bir parçası olduğunu vurgulayan Vali Yavuz: “Bu alanları desteklenmesi gereken alan olarak görüyoruz ve elimizden geldiğince çözüm üretiyoruz. Sizleri seviyor ve önemsiyoruz. Pandemi sürecini atlattığımızda birbirimizle daha yakın temas içerisinde olacağız.” diyerek, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade edip, İlimizde sporun gelişmesi ve gençlerimizin kazanılması noktasında katkı koyan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Ülkemizde gerçekleştirilen farklı yarışma ve turnuvalarda dereceler kazanan, 24 - 30 Ekim 2020 Tarihleri arasında Adana'da düzenlenen Tennis Europe Junior Tour 14 Yaş Tenis Turnuvasında çiftlerde 1.’lik ve teklerde 2.’lik kazanan Darıca Tenis Kulübü sporcusu Emirhan Bulut ile bir süre sohbet eden Vali Yavuz, sporcumuzu başarılarından dolayı tebrik etti.

Ziyaret; kulüp, dernek ve federasyon yönetimleriyle günün anısına çekilen fotoğraflar ile sona erdi.