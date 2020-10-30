Spor Festivali Coşkuyla Tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yılı kutlamalarına coşku ve anlam katmak için gerçekleştirdiği “Pandemide Spor ile Güçlü Kal” temalı Spor Festivali büyük bir coşkuyla sona erdi. Çocuk, genç, yaşlı her yaştan yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı festival 3 gün boyunca sürdü.

BİN 500 KİŞİ KATILDI

Spor ve gençlik faaliyetlerine büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşları sportif faaliyetlere yönlendirmeyi hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Spor Festivali’ne yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Katılımcıların hem eğlenip hem de spor yapma imkanı bulduğu festivalde birbirinden farklı alanlarda spor yapıldı.

TEMİZLİK MASKE VE MESAFEYE DİKKAT EDİLDİ

“Pandemide Spor ile Güçlü Kal” temalı Spor Festivali’nde ihmal edilmeyen bir konu da Koronavirüs (Covid-19) oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs için gerekli tüm tedbirler titizlikle uygulanırken fiziksel temasın sıfır olduğu spor branşları tercih edildi. Bu sayede katılımcılar sosyal mesafeyi çiğnemeden spor yapma imkanı buldu. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi maske ve dezenfektan dağıtıp vatandaşları virüse karşı korumayı öncelikli olarak amaçladı.

KATILIMCILAR MUTLU

Spor yaparak zinde bir vücut ile pandemi sürecinden daha güçlü bir şekilde çıkılabileceklerine dikkat çeken gençler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler. Özellikle farklı branşlarda spor yapmanın kendileri için büyük şans olduğunu vurgulayan gençler, zeminin de iyi olması ve malzemelerin elverişli olmasını olumlu değerlendirdi. Tüm katılımcıların spor yaparken mutlu olması gözlerden kaçmadı.

YEDİ BRANŞTA ETKİNLİK YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Spor Festivali etkinlikleri arasında ilgi çekebilecek birçok hazırlık yapıldı. Floor curling, penaltı, masa tenisi, badminton, tenis, eğlenceli atletizm ve ayak tenisi olmak üzere yedi branştaki etkinlik festivalde yer aldı.





















