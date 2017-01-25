Sporda Karabacak Başarısı!

Son üç yılın Avrupa Gençler Şampiyonu olan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü bu yıl da Genç Erkekler Türkiye Kros Şampiyonası’nda Fenerbahçe’nin önünde şampiyon olarak başarısını devam ettirdi.Şubat ayında Potekiz’de yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etme hakkı kazanan Darıca’lı atletler bu yılda şampiyon olursa Avrupa şampiyonlarında kırılması güç bir rekora imza atacaklar.

Futbolda ise Darıca Gençlerbirliği Türkiye Kupası’nda gruplara kalma başarısı göstererek bölgemizin tanıtımına önemli katkı sağladı.Ülkemizin güzide takımlarından Beşiktaş, Kayserispor ve Boluspor ile aynı grupta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği, oynadığı başarılı futbolla sporseverlerin beğenisini kazanırken, ligde de özellikle son maçlarda ortaya koyduğu başarılı performansla da şampiyonlukta “bende varım” dedi. Zorlu takımlarla mücadele eden Darıca Gençlerbirliği, lider Afyonspor’un ardından ikinci sırada şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Atletizm ve futbolda elde edilen başarılara son olarak karatede elde edilen Türkiye şampiyonluğu eklendi. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü bünyesinde kurduğu karate branşına hızlı bir giriş yaparken, genç yetenek Eray Şamdan’la daha ilk şampiyonada büyükler Türkiye Şampiyonluğunu elde etti.



ÖNEMLİ ORGANİZASYONLARA İMZA ATILDI



Sportif anlamda elde edilen bu başarıların yanı sıra son yıllarda ilçede düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası, Avrupa Gençler Yüzme Yarışları, Türkiye Kros Şampiyonası ve Uluslararası Darıca Yarı Maratonu gibi uluslararası organizasyonları başarıyla düzenleyen Darıca, gençlere yönelik düzenlediği, DASYİS (Darıca Sporun Yıldızlarını Seçiyor) ve Yaz ve Kış Spor Okulları ile de gençler arasından geleceğin yetenekli sporcularını seçiyor.



BAŞKAN KARABACAK TECRÜBESİNİ KONUŞTURDU



İlçede sporda elde edilen başarının mutluluğu yaşanırken, bunda en büyük pay hiç şüphesiz Başkan Karabacak’a ait. Kendisi de eski bir atlet ve milli takımlarda görev yapmış bir antrenör olan Başkan Karabacak, tecrübesi, bilgi ve birikimiyle ilçeyi sporun merkezi haline getirdi. Sanayinin olmadığı ilçede kısıtlı bütçeye rağmen, değişik branşlarda elde edilen başarılar taraflı tarafsız her kesimin takdirini toplarken, özellikle atletizm ve karatede kurulan genç ekipler, sporda geleceğin marka isimleri olmaya aday.



Ömür KAVRAN