Sultan Orhanspor Üç Puanı Kaptı 2-1!

YÖNETİCİLER MAÇI İZLEDİ
Maçı CHP eski Kocaeli milletvekili Salih Gün, KASKF Başkanı Murat Aydın, KASKF yönetim kurulu üyeleri Çetin İnan, Hakan Kalıntaş, Mehmet Çetinkaya, Erhan Akyıldız, İl Hakem Kurulu Başkanı Ersin Yıldırım, İHK yönetim kurulu üyesi Bahri Toksagül izledi. Dilovası Belediyesor yönetim kurulu üyesi Bekir Kılavlı ve Servet Ataş, Tavşancıl mahalle muhtarı Kenan Keleş, davetliler ve yaklaşık 250 kadar taraftar maçı takip etti. Konuklar daha sonra Tavşancıl tesislerin gezip birlikte çay içip sohbet ettiler. Soğuk hava nedeniyle maça taraftarlar fazla ilgi göstermediler. Maç öncesinde iki takım futbolcuların saha içinde dostlukları ön palana çıktı. Mustafa Ulaş GEÇAL
TAVŞANCILSPOR: 1
SULTAN ORHANSPOR: 2
STAT: Tavşancıl Salih Gün
HAKEMLER: Sait Tuzcu ***, Mehmet Zeki Uzar ***, Deniz Duman ***
TAVŞANCILSPOR: Osman **, Tahsin ***, Hasan ***, Ahmet ***, Şahin ***, Şahincan **, Serdar **, Enis ***, Kerim ** (Dk 85 Erol **), Hüseyin ***, Fikret **
SULTAN ORHANSPOR: Bekir ***, Metehan ***, Mehmet Kutay ***, Oğuzhan Kartal *, Oğuzhan Kaval ***, Fatih ***, İbrahim Enes ** (Dk 66 Murat **), Mehmet ***, Mustafa *** (Dk 90+2 Umut Doğan **), Tolga *** (Dk 80 Emirhan **), Gökhan ***
GOLLER: İbrahim Enes Dk 19, Gökhan Dk 28, Hüseyin Dk 83
KIRMIZI KART: Oğuzhan Kartal Dk 64