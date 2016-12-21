Sultan Orhanspor Üç Puanı Kaptı 2-1!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı biten Tavşancıl Salih Gün stadı önceki gün Tavşancıspor ile Gebze Sultan Orhanspor maçı ile hizmete girerken Sultan Orhanspor maçı 2-1 kazınıp 27 puanla ikinci sırada yer aldı. 8 yıllık aradan sonra hizmete giren ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından hizmete sunulan Tavşancıl Salih Gün stadı önceki gün Tavşancılspor ile Gebze Sultan Orhanspor maçı ile taraftarlarıyla buluşurken rakibini 2-1 yenen Sultan Orhanspor üç puanın sahibi oldu.