Tatamili Karateciler Hendek'te 9 madalya kazandı!

Sakarya Hendek'te 3. etabı düzenlenen 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler İller arası karate ligine 14 sporcu ile katılan İzmit Tatami Karate Spor Kulübü sporcuları 3 altın , 3 gümüş ve 3 bronz toplamda 9 madalya aldılar. İzmit Tatami Karate Spor kulübünün Genç yetenekleri Merve Tekin, İclal İbiş, Batuhan Efe Beyazıt birinci olup altın madalya kazanırken Nursena Yıldız, Ekrem Gümüştekin, Abdülberr Akcay ikinci sırada gümüş madalya Gizem Özdemir, Batur Yıldızkan, Mert Halıcı üçüncü olup bronz madalya kazanan isimler oldular. İzmit Tatami Karate Spor Kulübü Antrenörü Timur Doğan; Hendek'te sporcularımız gösterdikleri mücadele ile Kocaeli'nin altyapıda en iddialı takımı olduklarını ispatladılar. Başta Marmara bölgesi olmak üzere ülkemizin her yerinden Bine yakın sporcunun katıldığı müsabakalarda Yılmaz Halıcı ve Melih Bayrak'tan oluşan teknik yönetimimizle zorlu bir sınav verdik. 2016 Yılının son turnuvasında dereceye giren sporcularımızı kutluyoruz ' dedi. Mustafa Ulaş GEÇAL