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Türkiye Pist Şampiyonası

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Pist Şampiyonası'nda ilk yarışlar ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Yıldızını Arıyor 2019 final elemeleri Kocaeli'de başladı.

Türkiye Pist Şampiyonası

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:10

TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde "super", "maxi" ve "super production" olmak üzere 3 ayrı kategoride koşulacak olan yarışlarda, 31 pilot mücadele ediyor.

Özellikle 1.6 turbo motora sahip, belli serbestlikler haricinde standart otomobillere açık olan ve yeni oluşturulan "super production" kategorisinin büyük çekişmeye sahne olmasının beklendiği organizasyonun ilk gününde sıralama turları yapıldı.

Şampiyonanın ilk etabı, yarın resmi antrenmanların ardından, 3 kategoride yapılacak yarışlarla tamamlanacak.

İki grup halinde düzenlenen TOSFED Yıldızını Arıyor 2019 final elemelerinde ise 65 aday arasından en hızlı 10 erkek ve 3 kadın sporcu, 2019 serisinde yarışmaya hak kazanacak.



AA
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