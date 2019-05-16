Türkiye Şampiyonası’nda Final Zamanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye Voleybol Federasyonu ile iş birliğiyle organize edilen Altyapılar Türkiye Şampiyonası Finalleri’nin grup karşılaşmaları sona ererken mücadele eleme usulü final karşılaşmaları ile devam ediyor.



MİDİLER (KIZ-ERKEK) TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 13-20 Mayıs 2019 tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen Midiler (Kız-Erkek) Türkiye Şampiyonasında gruplarda 1. ve 2.sırayı alan takımlar belirlendi. Kız ve erkeklerde 16’şar takım 17-20 Mayıs 2019 tarihlerinde eleme usulü final müsabakalarına kaldı.

FİNALE KALAN TAKIMLAR

Buna göre kızlarda Kocaeli Körfez Gençlerbirliği, Fethiye Bld., Şentepe And. Lis. Ada Gençlik, Bahçelievler Voleybol, Dokuz Eylül Voleybol, Bursa Nilüfer Bld., Vakıfbank, İlbank, Mersin İhtisas Spor Kulübü, Es Spor, Muğla Yeşil Marmaris, Atakent Elit, Samsun Çarşamba Gençlik, 07 Merkez Gençlik, Mersin Gençlerbirliği, Denizli Büyükşehir Bld., ve erkeklerde Kayseri Melikgazi Bld, Tekirdağ Çerkezköy Atatürk İÖO, Bursa Bosch Spor, Çorum Bel. Gençlik, Avrupa Voleybol, Es Spor, Halkbank, Beşiktaş, İzmir Artemis Gençlik, Tekirdağ Marmara Spor, Prof. Dr. Gazi Yaşargil O.O. , İnegöl Bld., Osmaniye İstiklal OO, Ziraat Bankası, İstanbul BBSK, K.Maraş Atcı Gençlik Spor final müsabakalarına kalan takımlar oldu.



ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 13-20 Mayıs 2019 tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkei’nde düzenlenen 2018 – 2019 Voleybol Sezonu Midiler Kategorisi (Kızlar-Erkek) Türkiye Şampiyonası, 20 Mayıs 2019 pazartesi günü oynanacak eleme usulü final karşılaşmaları ile tamamlanacak. Karşılaşmaların ardından dereceye giren takımların kupa ve madalyaları takdim edilecek.