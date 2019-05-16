SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Türkiye Şampiyonası’nda Final Zamanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle organize edilen Altyapılar Türkiye Şampiyonası finallerinin heyecanı devam ediyor.

Türkiye Şampiyonası'nda Final Zamanı

16 Mayıs 2019 Perşembe 11:47

banner419

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye Voleybol Federasyonu ile iş birliğiyle organize edilen Altyapılar Türkiye Şampiyonası Finalleri’nin grup karşılaşmaları sona ererken mücadele eleme usulü final karşılaşmaları ile devam ediyor.

MİDİLER (KIZ-ERKEK) TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 13-20 Mayıs 2019 tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen Midiler (Kız-Erkek) Türkiye Şampiyonasında gruplarda 1. ve 2.sırayı alan takımlar belirlendi. Kız ve erkeklerde 16’şar takım 17-20 Mayıs 2019 tarihlerinde eleme usulü final müsabakalarına kaldı.

FİNALE KALAN TAKIMLAR

Buna göre kızlarda Kocaeli Körfez Gençlerbirliği, Fethiye Bld., Şentepe And. Lis. Ada Gençlik, Bahçelievler Voleybol, Dokuz Eylül Voleybol, Bursa Nilüfer Bld., Vakıfbank, İlbank, Mersin İhtisas Spor Kulübü, Es Spor, Muğla Yeşil Marmaris, Atakent Elit, Samsun Çarşamba Gençlik, 07 Merkez Gençlik, Mersin Gençlerbirliği, Denizli Büyükşehir Bld., ve erkeklerde Kayseri Melikgazi Bld, Tekirdağ Çerkezköy Atatürk İÖO, Bursa Bosch Spor, Çorum Bel. Gençlik, Avrupa Voleybol, Es Spor, Halkbank, Beşiktaş, İzmir Artemis Gençlik, Tekirdağ Marmara Spor, Prof. Dr. Gazi Yaşargil O.O. , İnegöl Bld., Osmaniye İstiklal OO, Ziraat Bankası, İstanbul BBSK, K.Maraş Atcı Gençlik Spor final müsabakalarına kalan takımlar oldu.

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 13-20 Mayıs 2019 tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkei’nde düzenlenen 2018 – 2019 Voleybol Sezonu Midiler Kategorisi (Kızlar-Erkek) Türkiye Şampiyonası, 20 Mayıs 2019 pazartesi günü oynanacak eleme usulü final karşılaşmaları ile tamamlanacak. Karşılaşmaların ardından dereceye giren takımların kupa ve madalyaları takdim edilecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Mor Beyazlılarda Meraklı Bekleyiş Mor Beyazlılarda Meraklı Bekleyiş
Kocaeli'de karting heyecanı Kocaeli'de karting heyecanı
Kocaelispor Play-off İçin Ek Seferler Kocaelispor Play-off İçin Ek Seferler
Voleybol Midiler Türkiye Şampiyonası Voleybol Midiler Türkiye Şampiyonası
Tuğçe, Avrupa'da Bayrağımızı Dalgalandırdı Tuğçe, Avrupa'da Bayrağımızı Dalgalandırdı
Dev Voleybol Festivali Başlıyor Dev Voleybol Festivali Başlıyor
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Mor Beyazlılarda Meraklı Bekleyiş
1 yıl aradan sonra yeniden BAL'a dönen Gebzespor'a kimin sahip çıkacağı merak konusu.

Haberi Oku