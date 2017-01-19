Türkiye Şampiyonu Kağıtspor'dan!

Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül’ün de minderde ter döktüğü şampiyonada, Büyükşehir Kağıtsporlu Faruk Akkoyun 97 kiloda tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

TAHA AKGÜL DE TER DÖKTÜ

3 grup merkezinde yapılan elemeler sonucu sıkletlerinde klasmana giren sporcuların katıldığı Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası’nda ilimizden 10, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nden 6 güreşçi ter döktü. Türkiye Şampiyonasına 8 sıklette 300 sporcu katılım sağlarken Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül'ün de dahil olduğu birçok milli sporcu minderde mücadele etti.

AKKOYUN RAKİPLERİNİ BİR BİR YENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcusu olan Faruk Akkoyun 97 kg’da Türkiye Şampiyonu oldu. Akkoyun, ilk turda Ankara ASKİ Spor Kulübü sporcusu Salih Erinç'i sayı tuşuyla, ikinci turda yine ASKİ Spordan Yunus Emre Dede'yi yenerek çeyrek finale kalmayı başardı. Akkoyun'un çeyrek finaldeki rakibi ise bir başka Ankara temsilcisi olan TEDAŞ Spor Kulübü sporcusu Fatih Yaşarlı oldu. Bu müsabakayı sayı üstünlüğüyle geçen Akkoyun yarı finale kaldı.

GERİDEN GELEREK ŞAMPİYON OLDU

Yarı finalde ise Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçisi olan Mustafa Sessiz ile zorlu geçen mücadele sonucunda gülen taraf sporcumuz yine Faruk Akkoyun oldu. Zorlu müsabakalar sonucu finale kalmayı başaran Akkoyun’un finaldeki rakibi İstanbul Sancaktepe Spor Kulübü güreşçisi Müren Mutlu oldu. Final müsabakasında 1-0 geride olmasına rağmen maçı lehine çevirmeyi başaran Akkoyun, karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak 97 kg'ın Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Müsabakalar sonucunda şampiyon olan sporcumuz Faruk Akkoyun'un madalyasını Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü güreş branş sorumlusu olan Muhammed Feyzi Karabıyık taktı.



Mustafa Ulaş GEÇAL