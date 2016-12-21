Grupta iki maç sonunda puanı bulunmayan ekibimiz Kayseri deplasmanından mutlak puan ya da puanlarla ayrılmak amacında. Kupada şu ana kadar umduğunu bulamayan ekibimiz, Kayseri deplasmanından iyi bir skor alarak ayrılmak amacını taşıyor.
Refik Sıla GÜVENÇ
Yarın Kayseri Deplasmanında
Ligde ilk yarıyı tamamlayan sarı yeşilli ekibimiz Darıca GB, yarın saat 16.30’da Kayseri deplasmanında Ziraat Türkiye Kupası D Grubunda 3. Maçına çıkacak.
Grupta iki maç sonunda puanı bulunmayan ekibimiz Kayseri deplasmanından mutlak puan ya da puanlarla ayrılmak amacında. Kupada şu ana kadar umduğunu bulamayan ekibimiz, Kayseri deplasmanından iyi bir skor alarak ayrılmak amacını taşıyor.