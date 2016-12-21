Yarın Kayseri Deplasmanında

Grupta iki maç sonunda puanı bulunmayan ekibimiz Kayseri deplasmanından mutlak puan ya da puanlarla ayrılmak amacında. Kupada şu ana kadar umduğunu bulamayan ekibimiz, Kayseri deplasmanından iyi bir skor alarak ayrılmak amacını taşıyor.



Refik Sıla GÜVENÇ