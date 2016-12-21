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Yarın Kayseri Deplasmanında

Ligde ilk yarıyı tamamlayan sarı yeşilli ekibimiz Darıca GB, yarın saat 16.30’da Kayseri deplasmanında Ziraat Türkiye Kupası D Grubunda 3. Maçına çıkacak.

Yarın Kayseri Deplasmanında

21 Aralık 2016 Çarşamba 11:49

Grupta iki maç sonunda puanı bulunmayan ekibimiz Kayseri deplasmanından mutlak puan ya da puanlarla ayrılmak amacında. Kupada şu ana kadar umduğunu bulamayan ekibimiz, Kayseri deplasmanından iyi bir skor alarak ayrılmak amacını taşıyor.

Refik Sıla GÜVENÇ

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