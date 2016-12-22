Yen de Gel Darıca!

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ekibimiz Darıca Gençlerbirliği, bugün saat 16.30’da Kayserispor deplasmanına çıkıyor. Oynadığı iki maçtan puansız ayrılan ekibimiz bu kez şanssızlığını kırarak puan ya da puanlar almak amacında.

ZORLU DEPLASMAN

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu’nda mücadele eden Darıca Gençlerbirliği, gruptaki üçüncü maçında bugün deplasmanda Kayserispor’a konuk olacak. Kupada oldukça kritik bir viraja girecek olan ekibimiz deplasmandan mutlak suretle puan ya da puanlar almak zorunda. İlk iki karşılaşmasından umduğunu bulamayan ekibimiz, Süper Lig ekibine karşı sürpriz yapmak amacını taşıyor. Karşılaşmanın başlama saati 16.30

MAÇ ASPOR’DA

Süper Ligde Karabükspor’u konuk edecek olan ve muhtemelen bol rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkacak olan sarı kırmızı Kayserispor grupta 3 puanda bulunuyor. Oldukça zorlu bir maça sahne olması beklenen karşılaşmadan çıkacak olan skor ekibimizin kupadaki kaderini belirlemeye aday. ASpor’dan naklen yayınlanacak olan karşılaşmaya odaklanan camia iyi bir skorla deplasmandan dönerek taraftarını sevindirmek amacında. Refik Sıla GÜVENÇ