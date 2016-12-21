Yeni Yıla Yeni Menekşe

Gebzespor ligin ilk yarısını lider Ergene’nin 6 puan gerisinde tamamladı. Umutlarını ligin ikinci yarısına bırakan mor beyazlılar yeni yılda yeni umutlar taşıyacak. Önemli teknik adam Ergun Ortakcı ile yola devam edecek olan camia umutlu.

ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

Gebzespor, ligin ikinci yarısını bekliyor. Ligin ilk yarısında 21 puanla lider Ergene’nin 6 puan gerisinde yer alan camia, umutlarını sezonun ikinci yarısına bırakırken ligin ikinci devresinde hem teknik direktör Ergun Ortakcı hamlesi hem de gerçekleştirilmesi planlanan transferler sonrası çehresini epey yenileyecek. Ligde sezonun ikinci yarısına odaklanacak olan ekibimiz yeni teknik adamı ve yeni oyuncularla güç bulacak.

ŞAMPİYONLUK İNANCI

Önce iyi bir kamp dönemi geçirecek olan Gebzespor, ikinci yarı için güç depolayacak. Ergun Ortakcı dönemiyle birlikte iddiasını bir kat daha arttıracak olan mor beyazlılar, ligin ikinci yarısına fit girmek amacında. Puan kaybetme kredisi kalmayan ekibimiz, yeni yılda, değişen çehresiyle başarı peşinde koşacak. Ergun Ortakcı’nın gelmesiyle birlikte şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek isteyen camia, mutlu sona ulaşmak isteyecek. Refik Sıla GÜVENÇ