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Yılbaşında Süper Amatör Yok

Futbol İl temsilcisi Mithat Ağa yaptığı bilgilendirme açıklamasında, "31 Aralık 2016 ve 1 Ocak 2017 tarihlerinde yılbaşı sebebiyle Amatör Süper Lig ve 1.Küme müsabakaları oynatılmayacaktır.

Yılbaşında Süper Amatör Yok

23 Aralık 2016 Cuma 11:36

Futbol İl temsilcisi Mithat Ağa yaptığı bilgilendirme açıklamasında, "31 Aralık 2016 ve 1 Ocak 2017 tarihlerinde yılbaşı sebebiyle Amatör Süper Lig ve 1.Küme müsabakaları oynatılmayacaktır. Ancak U-14/U-15 Play Off/U-17 Play Off ve 1.Küme U-19 müsabakaları oynanacaktır. Detaylı programı 27.12.2016 tarihinde www.kaskf.org adresimizden takip edebilirsiniz. "dedi.

Mustafa Ulaş GEÇAL

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