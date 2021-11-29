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Yıldızlar 17 Yaş Altı Ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de Sona Erdi

Türkiye Eskrim Federasyonunca Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Yıldızlar 17 Yaş Altı Ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de Sona Erdi

29 Kasım 2021 Pazartesi 09:43

 Yıldızlar 17 Yaş Altı Ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de Sona Erdi

KOCAELİ (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunca Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

İzmit ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, 18 ilden 381 sporcu mücadele etti.

Çekişmeli müsabakaların yaşandığı şampiyonada Yıldızlar 17 Yaş Altı'nda erkeklerde Ardıç Karan Safçı ve kızlarda Aleyna Ertürk, Büyükler Epe'de ise erkeklerde Hilmi Taha Ekenler ve kadınlarda Gökçe Günaç altın madalya kazandı.

Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.














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