Yine Gururumuz Oldu!

Eray Şamdan bir kez daha gururumuz olmayı başarırken göğsümüzü kabarttı.

BÜYÜK BAŞARI



Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Karatecimiz, Darıca Belediyesi formasıyla katıldığı ilk turnuvada kariyerinin ilk Büyükler Türkiye Şampiyonluğunu elde etti. Dünya ve Avrupa Şampiyonu Karatecimiz Eray Şamdan, Bolu’da yapılan Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak gururumuz oldu. Geçtiğimiz ay Kuşadası’nda yapılan 21 yaş altı Türkiye Şampiyonası’nda da altın madalyayı kazanan Milli Sporcumuz, iki ayda ikinci kez Türkiye Şampiyonu olarak Karate A Milli Takımı’na da seçildi.



12.KEZ TÜRKİYE ŞAMPİYONU



Büyük Erkekler 60 kilogramda ilk kez Darıca Belediyesi adına yarışan sporcumuz eleme maçlarını kazandıktan sonra finalde İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcusu Avrupa Şampiyonu apoletli Aykut Kaya ile eşleşti. Geçtiğimiz yıl Adana’da yapılan Büyükler Türkiye Şampiyonası finalinde yenildiği rakibine karşı 3-1’lik üstünlük kuran Milli sporcumuz, hem rövanşı aldı hem de kariyerine 12.Türkiye Şampiyonluğunu ekledi. Şubat ayında Bulgaristan’da yapılacak Avrupa Ümitler, Gençler ve 21 Yaşaltı Karate Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek Milli Sporcumuz, 27-29 Ocak tarihlerinde Fransa’nın Başkenti Paris’de yapılacak Karate’nin Şampiyonlar Ligi Premier Lig’de de A Milli Takım formasıyla yarışacak.



DARICA KARATEDE DE MARKA OLACAK



Antrenörler Adnan Şamdan ve Ahmet Akçay ile genç sporcuyu kutlayan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Takımımız adına çıktığı ilk turnuvada Türkiye Büyükler Şampiyonu olarak altın madalya kazanan sporcumuz ve hocalarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Büyüklerde çok genç bir kadro oluşturduk. Üç arkadaşımız çeyrek finale kadar yükselme başarısı elde etse de madalya şansı elde edemediler. İnşallah ilerleyen zamanlarda diğer arkadaşlarımızdan da önemli başarılar bekliyoruz. Atletizmin yanı sıra artık karatede de Darıca ismini marka yapacağız.” diyerek düşüncelerini ifade etti.



Ömür KAVRAN