YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar !

Jandarmanın 14 yaşındaki kızla iki kişinin ormanlık alandan döndüğünü görmesi üzerine olaydan şüphelendi.

14 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar !

20 Mart 2017 Pazartesi 15:31

Genç kızın biri sınıf arkadaşının ağabeyi olmak üzere 3 kişinin cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı.

Derince İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alandan gelen otomobili durdurdu. Kimlik kontrolü yapıldığı sırada kız çocuğunun kimliğinin olmadığı görüldü. Jandarma, 14 yaşındaki C.G.'nin ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğunu tespit etti. C.G. sınıf arkadaşının 25 yaşındaki ağabeyi U.E.'nin cinsel istismarına uğradığını, daha sonra U.E.'nin arkadaşları 25 yaşındaki Y.G. ve 24 yaşındaki M.B. ile tanıştığını, Y.G.'nin arkadaşının evinde cinsel istismarda bulunduğunu, M.B.'nin ise ofisine ve evine götürerek cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

 

3'Ü DE SERBEST KALDI

Otomobilde bulunan Y.G. ve M.B. gözaltına alınırken, U.E. ise jandarma ekiplerince evinde gözaltına alındı. Derince İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan 3 kişi 'çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Babası cezaevinde olan, boşanarak yeniden evlenen annesi ile birlikte yaşayan C.G.'yi annesinin kabul etmemesi üzerine yurtta kalması için çalışmalar başlatıldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuIstismarçocuk
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Serhat Boz Cinayeti! Serhat Boz Cinayeti!
“çocuklar hayvanları tanıyor” “çocuklar hayvanları tanıyor”
Kimlik Avı Dolandırıcılıığına Dikkat ! Kimlik Avı Dolandırıcılıığına Dikkat !
‘’Sağlığımız yoksa her şeyimiz olmuş, hiçbir önemi yok’’ ‘’Sağlığımız yoksa her şeyimiz olmuş, hiçbir...
Kocaeli'de Trafik Kazası ! Kocaeli'de Trafik Kazası !
İki Oğluda Şehit Oldu .. İki Oğluda Şehit Oldu ..
Yukarı Çık

Serhat Boz Cinayeti!
Kocaelispor’un sevilen taraftarlarından Serhat Boz, Perşembe Pazarı Alanı’nda çıkan kavgada bıçaklanarak...

Haberi Oku