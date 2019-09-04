banner429
YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 uzman ekip, 16 bin ailenin yardımına koştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın ‘Sosyal İnceleme Uzmanları’, Kocaeli’nde yaşayan ve başvuru sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin taleplerini inceliyor. 20 uzman ekip, tüm Kocaeli’nde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 2019’un Ocak ayından bu güne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne başvuran 16 bin 407 ailenin yardımına koştu.

20 uzman ekip, 16 bin ailenin yardımına koştu

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:14

YENİ YAZILIMLA ARTIK DAHA HIZLI

Sosyal Belediyecilik anlayışla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik önemli projeleri hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluk çeken ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün uzman ekipleri ailelerin durumunu ve ihtiyaçlarını yerinde incelemek için ziyaretler gerçekleştiriyor. Ailelerin ihtiyaçlarını yerinde görerek başvurdukları talebe ve ihtiyaca göre incelemelerde bulunan ekipler, ailelerin ihtiyacını karşılamak üzere topladıkları verileri yine merkezdeki uzman ekiple karar süreciyle kullandıklarını yeni bir yazılım sistemi üzerinden hızlıca gerçekleştiriyor.

 

16 BİN 407 AİLENİN YARDIMINA KOŞULDU

Ocak ayından bu güne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne başvuran 16 bin 407 ailenin yardımına koşan ekipler, Kocaeli’nin her bir metre karesini ilmek ilmek işleyerek vatandaşlara hızlı bir hizmet sunuyor. Vatandaşların gıda, giyim, sıcak yemek, barınma, ev eşyası, elektrik karyolası, evde bakım, annelere süt, bebek bezi, yakacak yardımı, nakliye yardımı gibi birçok yardımı sunuyor. Bu yardımlardan faydalanmak veya bilgi almak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 153 numaralı çağrı merkezi numarasından ulaşabilirsiniz.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
SEDAŞ ağaçları buduyor! SEDAŞ ağaçları buduyor!
İLKÇEV'den Geleneksel Baba-Oğul Kampı İLKÇEV'den Geleneksel Baba-Oğul Kampı
Su Arıtma Cihazı Kullanmanın Faydaları Su Arıtma Cihazı Kullanmanın Faydaları
Yaz Okulu’na Sürpriz Ziyaret Yaz Okulu’na Sürpriz Ziyaret
Başaran son yolculuğuna uğurlandı Başaran son yolculuğuna uğurlandı
Kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza yağdı Kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza yağdı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

SEDAŞ ağaçları buduyor!
SEDAŞ tarafından Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce il ve ilçelerinde elektrik hatları altında ve yanında...

Haberi Oku