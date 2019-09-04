20 uzman ekip, 16 bin ailenin yardımına koştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın ‘Sosyal İnceleme Uzmanları’, Kocaeli’nde yaşayan ve başvuru sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin taleplerini inceliyor. 20 uzman ekip, tüm Kocaeli’nde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 2019’un Ocak ayından bu güne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne başvuran 16 bin 407 ailenin yardımına koştu.

YENİ YAZILIMLA ARTIK DAHA HIZLI

Sosyal Belediyecilik anlayışla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik önemli projeleri hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluk çeken ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün uzman ekipleri ailelerin durumunu ve ihtiyaçlarını yerinde incelemek için ziyaretler gerçekleştiriyor. Ailelerin ihtiyaçlarını yerinde görerek başvurdukları talebe ve ihtiyaca göre incelemelerde bulunan ekipler, ailelerin ihtiyacını karşılamak üzere topladıkları verileri yine merkezdeki uzman ekiple karar süreciyle kullandıklarını yeni bir yazılım sistemi üzerinden hızlıca gerçekleştiriyor.

16 BİN 407 AİLENİN YARDIMINA KOŞULDU

Ocak ayından bu güne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne başvuran 16 bin 407 ailenin yardımına koşan ekipler, Kocaeli’nin her bir metre karesini ilmek ilmek işleyerek vatandaşlara hızlı bir hizmet sunuyor. Vatandaşların gıda, giyim, sıcak yemek, barınma, ev eşyası, elektrik karyolası, evde bakım, annelere süt, bebek bezi, yakacak yardımı, nakliye yardımı gibi birçok yardımı sunuyor. Bu yardımlardan faydalanmak veya bilgi almak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 153 numaralı çağrı merkezi numarasından ulaşabilirsiniz.