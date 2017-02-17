30 Yıldır Sokak Köpeklerine bakıyor!

Gebze Denizli Köyü Bektaşoğlu Petrol sahibi Mustafa Bektaşoğlu hergün ekmek satın alarak iş yerinin yanındaki 10'a yakın köpeği besliyor 30 yıldır köpekleri bu şekilde besleyen ve zaman zaman 20-30 civarında da köpekleri fırınlardan ekmek satın alarak bakan Mustafa Bektaşoğlu www.gebzegazetesi.com ,facebook sayfasının canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Bektaşoğlu, Sokaktaki hayvanları besleyeceklere de ekmek verebileceğini söylerek'' Hayvanları sevmek sözde olmamalı bu konuda gösteriş yapılmamalı gerçek anlamda köpekler bakılarak beslenerek korunmalıdır '' dedi. Mustafa Bektaşoğlunun açıklamasını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz
www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/1089138824531147/
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