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Aile Danışma Merkezi Gebzeli Ailelere Kapılarını Açıyor!

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatı doğrultusunda kurulma çalışmalarının sonuna gelindiği Aile Danışmanlık Merkezi, Gebzeli ailelere uzman kadrosuyla danışmanlık hizmeti verecek.

Aile Danışma Merkezi Gebzeli Ailelere Kapılarını Açıyor!

20 Aralık 2016 Salı 13:32

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’den yeni bir sosyal sorumluluk projesi daha! Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda kurulma çalışmalarının başlatıldığı ve hazırlıkların son aşamaya geldiği Aile Danışmanlık Merkezi, Gebzeli ailelere hizmet verecek. 

AİLELERE UZMAN DESTEĞİ  

Gebze Belediyesi Aile Danışmanlık Merkezi ailenin ve aile bireylerinin refah, mutluluk ve bütünlüğünü güçlendirmek amacıyla; bireylerin aile içi ilişkileri, toplumsal yaşama uyumları ve ailenin her türlü işlevinin yerine getirilmesiyle ilgili sorunları önleme ve çözme kapasitelerini geliştirmek amacı ile 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan binasında hizmete girecek.

641 11 82 NUMARALI HATTAN

Alanında uzman ve deneyimli ekibi ile Gebzeli ailelere hizmet verecek olan Gebze Belediyesi Aile Danışmanlık Merkezi’nden ücretsiz faydalanabilinecek.  Kayıt için herhangi bir koşulun aranmadığı Aile Danışmanlık Merkezi’ne kayıtlar şahsen ya da 0 262 641 11 82 numaralı telefondan randevu alınıyor.

SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Evlilik öncesi ve evliliğe hazırlık döneminde çıkabilecek problemler, eşler arası uyumsuzluk, iletişim kopukluğu, çocuk ilişkisi, aile içi şiddet gibi konuları kapsayan terapiler aile bireyleriyle tek tek ya da birlikte görüşülerek yapılacak. Birçok Gebzeli aileye danışmanlık hizmeti veren Aile Danışmanlığı Merkezi yetkilileri, Gebzeli aileleri hizmetlerden yararlanmaya davet etti.


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