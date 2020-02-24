Başkan Şayir, STK’larla Dilovası’nı konuştu

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede birlik ve beraberliğin sağlanması ve istişareyi artırarak hizmetlerin doğru ve zamanında yapılabilmesi için STK Başkanları ve yöre dernekleri ile bir araya gelerek Dilovası’nın geleceği ve projeleri konuştu. Tavşancıl Sahil Restaurant’ta yapılan toplantıya ilçede ki STK Başkanları ve yöre dernekleri başkanları katıldı.

KENTİMİZİ HEP BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ

Başkan Şayir, toplantıda yaptığı konuşmada “STK’larımız ve yöre derneklerimiz bizler için çok önemlidir. Biz bu kenti ortak akılla yönetmek, sizlerle birlikte yönetmeye devam edeceğiz. El ele vererek, sorun ve sıkıntıları hep beraber çözecek, ‘Yükselen Şehir Dilovası’ vizyonumuza birlikte yürüyeceğiz.

MAKAMLAR GELİP GEÇİCİDİR

Sizler STK çalışmalarınızın yanısıra ilçemizin gelişimine de katkı sunuyorsunuz. Bizde hiçbir ayrım yapmadan herkese eşit mesafede durarak hizmet etmek için bu göreve geldik. Makamlar gelip geçicidir. Önemli olan hep birlikte ilçemize güzel şeyler kazandırmak ve sorunlarını ortadan kaldırmaktır. Allah bize her zaman güzel ve hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin.

YAŞADIĞIMIZ KENTİ GÜZELLEŞTİRECEK HERKESİN YANINDAYIZ

Biz derneklerimizin daha aktif olmasını istiyoruz. Bugün olduğu gibi, hemşerilerinize hizmet ettiğiniz sürece daima yanınızda olacağız.

276 DÖNÜM MİLLET BAHÇESİ KAZANDIRIYORUZ

Bizim önceliğimiz geleceğimiz çocuklarımızın yarınları onların eğitimleridir. Eğitimde ciddi bir seferberlik başlattık. Çocuklarımızın geleceği için hepimiz çalışacağız. Dilovası bizim, bu çocuklar bizim. Belediyemizde kurumsallık çalışmaları başlattık. Ciddi yatırımlar yaptık. Ulaşımda sorunlarımızı aşıyoruz. İlçemizde altyapı - üstyapı çalışmaları aralıksız sürüyor. Mimar Sinan Mahallemize 6,5 dönümlük güzel bir mesire alanı kazandırdık. Orhangazi Mahallemizde de yeni bir park yapıyoruz.

276 dönüm içerisinde her türlü sosyal aktivitesini barındıracak Millet Bahçesini kazandırıyoruz. Yüzme havuzumuz yakında bitiyor ve açılışını hep birlikte yapacağız.

Köseler de 49 dönüm alanı ilçemize kazandırarak mesire alanı yapacağız.

İlçemizde ki 2B ve orman alanları konusunda çalışmalarımız yaptık. Artık halkımız tapularına kavuşacak.

DİLOVASI’NIN iMAJINI HEP BİRLİKTE GÜZELLEŞTİRECEĞİZ

Nüfusumuz bir türlü artmıyordu. Çalıştık, herkesin kaydını buraya almasını sağlayarak 50.551 kişi olduk. İnşallah bundan sonra ilçemiz her geçen gün cazibe merkezi olmaya devam ediyor, bu da göç almaya devam edecek demektir.

İlçemize yeni konut alanları yapılacak. Dilovası’nın imajını hep birlikte güzelleştireceğiz.

KÖMÜRCÜLER OSB KALKACAK, 1000 KONUT GELECEK

Kömürcüler OSB kalkacak. Bunun sözünü seçimde verdik. Ve yakın zamanda kalkacağını hep birlikte göreceğiz. Sosyal medyadan yapılan eleştirilere kulak asmayın. Biz verdiğimiz her sözün arkasındayız.

Kömürcüler OSB’nin alt tarafına 1000 konutluk yeni proje yapılacak. Bunun da müjdesini vereyim. SİT alanlarının imara açılması için de çalışıyoruz. İnanın çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çalışmalarımızın meyvesini de hep birlikte alacağız.

ENGELLİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM BİR PARÇAMIZDIR

Daha birçok projemiz için çalışmalarımız devam ediyor. Hepsi zamanla hayata geçecek. Bunları tek tek saymak istemiyorum. Ama her zaman söylediğim en önemli şey eğitim. Çocuklarımızı daha iyi bir şekilde eğitimlerini almaları gelecekte daha iyi yerlerde olabilmeleri için çalışacağız. Engellilerimiz bizim için önemli. Onların hayata bağlanmaları ve bizim bir parçamız olduklarını unutturmayalım. Engelli kardeşlerimiz de bizim önceliğimizdir.”dedi.

18 MART’TA ÇANAKKALE’YE GİDECEKLER

Başkan Şayir, çalışmalarını aktarmasının ardından dernek başkanları ile sohbet havasında sürdürdüğü toplantıda dernek başkanlarının taleplerini dinledi. Başkan Şayir ayrıca dernek başkanlarının talebi üzerine STK ve yöre dernekleri başkanları ve yönetimleri ile birlikte 18 Mart Çanakkale Zaferi haftasında hep birlikte Çanakkale’ye gidecekleri bir organizasyonu yapacaklarını da belirtti.