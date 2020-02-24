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Başkan Şayir’den halk ekmek müjdesi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önemli bir ihtiyaç olan “Halk Ekmek” büfelerinin Dilovası’nda beş noktada hayata geçirileceğinin müjdesini verdi.

Başkan Şayir'den halk ekmek müjdesi

24 Şubat 2020 Pazartesi 09:23

Dilovası Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası’nın ortaklaşa yaptıkları proje kapsamında Dilovası’nda beş noktada halk ekmek satışları başlayacak.

BAŞKAN ŞAYİR MÜJDELEDİ

Meclisimiz tarafından alınan karar ile Büyükşehir Belediyemiz ve Kocaeli Fırıncılar odası ile yapılan protokol ile ilçede halk ekmek satışının başlayacağını müjdeleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Sosyal Belediyeciliğin bir gereği olarak halkın ihtiyaç duyduğu noktalarda maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın daha uygun koşullarda ekmek alabilmesini sağlamak için yapılan protokol ile ilçemizde beş noktada halk ekmek noktaları kurulacaktır. İlçemizde dar gelirli vatandaşlarımıza avantaj sağlayacak olan halk ekmek satış büfeleri ilçemize şimdiden hayırlı olsun’ dedi.

İŞTE SATIŞ BÜFESİ KURULACAK NOKTALAR

Kayapınar Mahallesi Muhtarlık karşısı, Mimar Sinan Mahallesi; Mimar Sinan Caddesi üzeri,  Mimar Sinan Mahallesi; ÇP Lisesi önü durak yanı, Diliskelesi Mahallesi; Namık Kemal Parkı ve Diliskelesi Mahallesi; Prof.Dr.Necmettin Erbakan Parkı içersinde satış büfeleri kurulacak.

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