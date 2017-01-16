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Belediyeler Birliği’nden İZAYDAŞ’a övgü!

Türkiye’nin atık yönetimindeki lider kuruluşu İZAYDAŞ, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Recep Şahin’i ağırladı.

Belediyeler Birliği'nden İZAYDAŞ'a övgü!

16 Ocak 2017 Pazartesi 10:57

Şahin, İZAYDAŞ bünyesindeki tesislerden ve faaliyetlerden çok etkilendiğini belirterek işbirliği çağrısında bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Recep Şahin’i ağırladı. Genel Müdür Muhammet Saraç’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Necmi Kahraman ve Atık Yönetimi Şube Müdürü Hüseyin Kılıç ile Türkiye Belediyeler Birliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Çevre Mühendisi Osman Şenaydın katıldı.

“İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLMALIYIZ”

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Recep Şahin, İZAYDAŞ Genel Müdürlüğünde çalışmalar ile ilgili süre fikir alışverişinde bulundu. Şahin, daha sonra tesisleri yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı. TBB Genel Sekreter Yardımcısı Şahin, atık yönetiminde görülmesi gereken tüm hizmetlerin İZAYDAŞ bünyesinde yer aldığına dikkat çekerek, Türkiye Belediyeler Birliği ile İZAYDAŞ’ın yoğun işbirliği içerisinde olması gerektiğini kaydetti. İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ise şirket olarak bir yandan faaliyetlerini usulüne uygun bir biçimde sürdürdüklerini, diğer yandan yılda ortalama 4bin ziyaretçi ağırlarken, periyodik olarak da İZAYDAŞ Akademi eğitim programları düzenlediklerini belirtti. Saraç, Türkiye Belediyeler Birliği öncülüğünde tüm gruplara kapılarının açık, her konuda işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.

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