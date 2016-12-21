Domates Soslu Tavuklu Karnabahar Yemeği

Çocuklara karnabaharı tavuk ve üzerinde olan kaşar peyniri sayesinde sevdirebilirsiniz.
Malzemeler
• 3 küp doğranmış domates
• 2 yemek kaşığı zeytinyağı
• Küp şeklinde doğranmış ½ soğan
• 1 diş ezilmiş sarımsak
• 1 çimdik tatlı pul biber
• 1 adet küp doğranmış kapya biberi
• 100 gr kuşbaşı tavuk but
• ½ karnabahar
• 6 dilim kaşar peyniri
• 1 su bardağı sebze suyu
Yapılışı
• Tencereye zeytinyağı ve ardından da soğanlar eklenir. 3 – 4 dakika yumuşayıncaya kadar pişirilir ve sarımsaklar eklenir. Üzerine tavuklar ve biberleri ekleyerek, tavukların her tarafı pişinceye dek 5 dakika kadar sotelenir.
• Sonrasında domatesler ve pul biber eklenerek suyu çektirilir.
• Üzerine ise sebze suyu ve parçalara bölünmüş karnabahar eklenir.
• Kapağı kapatılır ve 10 – 15 dakika yumuşayıncaya kadar pişirilir.
• Ardından yemek bir fırın kabına alınarak, üzerine peynir dilimleri koyulur ve fırında eriyinceye dek pişirilir.
• Minik gurmeler ve sizlerde afiyet ile yiyebilirsiniz.