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Domates Soslu Tavuklu Karnabahar Yemeği

Domates soslu tavuklu karnabahar yemeği, en lezzetli ve en sağlıklı çocuk yemeklerinden birisidir.

Domates Soslu Tavuklu Karnabahar Yemeği

21 Aralık 2016 Çarşamba 16:15

Çocuklara karnabaharı tavuk ve üzerinde olan kaşar peyniri sayesinde sevdirebilirsiniz.

Malzemeler

3 küp doğranmış domates
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Küp şeklinde doğranmış ½ soğan
1 diş ezilmiş sarımsak
1 çimdik tatlı pul biber
1 adet küp doğranmış kapya biberi
100 gr kuşbaşı tavuk but
½ karnabahar
6 dilim kaşar peyniri
1 su bardağı sebze suyu

Yapılışı

Tencereye zeytinyağı ve ardından da soğanlar eklenir. 3 – 4 dakika yumuşayıncaya kadar pişirilir ve sarımsaklar eklenir. Üzerine tavuklar ve biberleri     ekleyerek, tavukların her tarafı pişinceye dek 5 dakika kadar sotelenir. 
Sonrasında domatesler ve pul biber eklenerek suyu çektirilir.
Üzerine ise sebze suyu ve parçalara bölünmüş karnabahar eklenir.
Kapağı kapatılır ve 10 – 15 dakika yumuşayıncaya kadar pişirilir.
Ardından yemek bir fırın kabına alınarak, üzerine peynir dilimleri koyulur ve fırında eriyinceye dek pişirilir.
Minik gurmeler ve sizlerde afiyet ile yiyebilirsiniz.

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