Domates soslu tavuklu karnabahar yemeği, en lezzetli ve en sağlıklı çocuk yemeklerinden birisidir.

Çocuklara karnabaharı tavuk ve üzerinde olan kaşar peyniri sayesinde sevdirebilirsiniz.

Malzemeler





• 3 küp doğranmış domates

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• Küp şeklinde doğranmış ½ soğan

• 1 diş ezilmiş sarımsak

• 1 çimdik tatlı pul biber

• 1 adet küp doğranmış kapya biberi

• 100 gr kuşbaşı tavuk but

• ½ karnabahar

• 6 dilim kaşar peyniri

• 1 su bardağı sebze suyu





Yapılışı





• Tencereye zeytinyağı ve ardından da soğanlar eklenir. 3 – 4 dakika yumuşayıncaya kadar pişirilir ve sarımsaklar eklenir. Üzerine tavuklar ve biberleri ekleyerek, tavukların her tarafı pişinceye dek 5 dakika kadar sotelenir.

• Sonrasında domatesler ve pul biber eklenerek suyu çektirilir.

• Üzerine ise sebze suyu ve parçalara bölünmüş karnabahar eklenir.

• Kapağı kapatılır ve 10 – 15 dakika yumuşayıncaya kadar pişirilir.

• Ardından yemek bir fırın kabına alınarak, üzerine peynir dilimleri koyulur ve fırında eriyinceye dek pişirilir.

• Minik gurmeler ve sizlerde afiyet ile yiyebilirsiniz.