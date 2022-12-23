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Festivalde 1,5 ton hamsi dağıtılacak

Kocaeli Trabzonlular Derneğince düzenlenen Hamsi Festivali başladı.

Festivalde 1,5 ton hamsi dağıtılacak

23 Aralık 2022 Cuma 21:04

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Uluslararası Fuar Merkezi otoparkında gerçekleştirilen etkinlikte, Trabzon'a ait yöresel ürünler stantlarda satışa sunuldu.
Etkinlik için alana gelen katılımcılar, kemençe eşliğinde horon oynadı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, festivalin açılışında, Karadeniz denildiği zaman akla hamsinin geldiğini söyledi.
Çakmak, Kocaeli'de farklı şehirlerin kültür, müzik, kıyafet, yemek ve lezzetinin festivallerle paylaşıldığını kaydetti.
Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Fuat Ayar da hamsi denilince ilk akla gelen ilin Trabzon olduğunu belirterek, birlikte olmak adına bir organizasyon düzenlediklerini dile getirdi.
Festivalin açılışına, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Emine Zeybek, İlyas Şeker, Sami Çakır, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Yaklaşık 1,5 ton hamsi dağıtılması planlanan festival, 25 Aralık'ta sona erecek.



AA
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