Hem lezzet açısından hem de sağlık açısından güzel bir yemek fırında sebzeli somon.
Malzemeler
• 2 adet somon fileto
• 200 gram brokoli
• 10-12 adet temizlenmiş kuşkonmaz
• 1 adet havuç
• 2 çorba kaşığı zeytinyağı
Sosu için;
• Yarım çay kaşığı tuz
• Yarım çorba kaşığı susam
• 1 tatlı kaşığı soya sosu
• 1 tatlı kaşığı toz şeker
• 3 çorba kaşığı üzüm pekmezi
Fırında Sebzeli Somon Yapılışı
• Taze kuşkonmazların sert yapılı olan kök kısımlarını yıkayın.
• Sonra brokolileri yıkayın ve çiçeklerine ayırın.
• Havucu halka şeklinde kesin.
• Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsinize ayıklanmış kuşkonmaz, brokoli ve havuç dilimlerini yerleştirin.
• 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve tuz ilave edip harmanlayın ve önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında 10 dakika kadar pişirin.
Sosunun yapılışı
• Bir kaseye üzüm pekmezi, soya sosu, susam, toz şeker ve tuzu ilave edip karıştırın.
• Bir süre yüksek ısıda pişirdiğiniz sebzeleri fırından çıkarıp üzerine somon dilimlerini yerleştirin.
• Hazırladığınız sosu üzerinde gezdirin ve ısıtılmış 220 derece fırında 10 dakika daha pişirin.