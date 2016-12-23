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Fırında Sebzeli Somon

Sağlık deposu olan somon ve kuşkonmazı bir arada kullanıp sebzeli somon tarifi vereceğiz sizlere.

Fırında Sebzeli Somon

23 Aralık 2016 Cuma 12:36

Hem lezzet açısından hem de sağlık açısından güzel bir yemek fırında sebzeli somon.

Malzemeler

2 adet somon fileto
200 gram brokoli
10-12 adet temizlenmiş kuşkonmaz
1 adet havuç
2 çorba kaşığı zeytinyağı 

Sosu için;

Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çorba kaşığı susam
1 tatlı kaşığı soya sosu
1 tatlı kaşığı toz şeker
3 çorba kaşığı üzüm pekmezi
Fırında Sebzeli Somon Yapılışı 
Taze kuşkonmazların sert yapılı olan kök kısımlarını yıkayın. 
Sonra brokolileri yıkayın ve çiçeklerine ayırın.  
Havucu halka şeklinde kesin. 
Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsinize ayıklanmış kuşkonmaz, brokoli ve havuç dilimlerini yerleştirin. 
2 çorba kaşığı zeytinyağı ve tuz ilave edip harmanlayın ve önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında 10 dakika kadar pişirin.
Sosunun yapılışı

Bir kaseye üzüm pekmezi, soya sosu, susam, toz şeker ve tuzu ilave edip karıştırın. 
Bir süre yüksek ısıda pişirdiğiniz sebzeleri fırından çıkarıp üzerine somon dilimlerini yerleştirin. 
Hazırladığınız sosu üzerinde gezdirin ve ısıtılmış 220 derece fırında 10 dakika daha pişirin. 

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