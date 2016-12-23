Sağlık deposu olan somon ve kuşkonmazı bir arada kullanıp sebzeli somon tarifi vereceğiz sizlere.

Hem lezzet açısından hem de sağlık açısından güzel bir yemek fırında sebzeli somon.

Malzemeler





• 2 adet somon fileto

• 200 gram brokoli

• 10-12 adet temizlenmiş kuşkonmaz

• 1 adet havuç

• 2 çorba kaşığı zeytinyağı

Sosu için;





• Yarım çay kaşığı tuz

• Yarım çorba kaşığı susam

• 1 tatlı kaşığı soya sosu

• 1 tatlı kaşığı toz şeker

• 3 çorba kaşığı üzüm pekmezi



Fırında Sebzeli Somon Yapılışı



• Taze kuşkonmazların sert yapılı olan kök kısımlarını yıkayın.

• Sonra brokolileri yıkayın ve çiçeklerine ayırın.

• Havucu halka şeklinde kesin.

• Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsinize ayıklanmış kuşkonmaz, brokoli ve havuç dilimlerini yerleştirin.

• 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve tuz ilave edip harmanlayın ve önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında 10 dakika kadar pişirin.



Sosunun yapılışı





• Bir kaseye üzüm pekmezi, soya sosu, susam, toz şeker ve tuzu ilave edip karıştırın.

• Bir süre yüksek ısıda pişirdiğiniz sebzeleri fırından çıkarıp üzerine somon dilimlerini yerleştirin.

• Hazırladığınız sosu üzerinde gezdirin ve ısıtılmış 220 derece fırında 10 dakika daha pişirin.