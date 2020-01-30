banner462
YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’den Elazığ’a yardım malzemesi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kızılay ve Afad işbirliğinde başlatılan Elazığ depremzedelerine destek kampanyasının merkezi konumundaki Tatlıkuyu Pazaryerini ziyaret etti.

Gebze'den Elazığ'a yardım malzemesi

30 Ocak 2020 Perşembe 10:42

 Gebzelilerin, deprem bölgesine gönderilmek üzere ihtiyaç malzemelerini getirdiği Tatlıkuyu Pazaryerinde görevlilerle bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz, “Elazığ ve Malatyalı kardeşlerimize destek amacıyla başlatılan kampanyaya Gebzeli hemşerilerimizin desteği çığ gibi büyümeye devam ediyor. Biz millet olarak, dar günlerimizde koşan birbirine sahip çıkan merhametini ve yüreğini ortaya koyan bir milletiz. Tüm hemşerilerimizi deprem bölgesine destek olmaya tekraren davet ediyorum” ifadelerini kullandı.




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeYardım
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vali Aksoy şehit ailesini ziyaret etti Vali Aksoy şehit ailesini ziyaret etti
Ruhi Amca, yalnızlığını bitkiler ile aşacak Ruhi Amca, yalnızlığını bitkiler ile aşacak
Özel öğrencilerden sürpriz doğum günü Özel öğrencilerden sürpriz doğum günü
“Kılavuzum sensin” “Kılavuzum sensin”
Sahiplendirme rekoru kırıldı Sahiplendirme rekoru kırıldı
Özel öğrencilere iletişim becerileri müzikle kazandırılıyor Özel öğrencilere iletişim becerileri müzikle...
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Vali Aksoy şehit ailesini ziyaret etti
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, şehit polis Mustafa Semerci’nin Derince ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret...

Haberi Oku