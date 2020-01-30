Gebze’den Elazığ’a yardım malzemesi

Gebzelilerin, deprem bölgesine gönderilmek üzere ihtiyaç malzemelerini getirdiği Tatlıkuyu Pazaryerinde görevlilerle bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz, “Elazığ ve Malatyalı kardeşlerimize destek amacıyla başlatılan kampanyaya Gebzeli hemşerilerimizin desteği çığ gibi büyümeye devam ediyor. Biz millet olarak, dar günlerimizde koşan birbirine sahip çıkan merhametini ve yüreğini ortaya koyan bir milletiz. Tüm hemşerilerimizi deprem bölgesine destek olmaya tekraren davet ediyorum” ifadelerini kullandı.