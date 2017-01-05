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Gebze’ye Tır parkı!

Gebze Belediyesi yılın ilk Meclis toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Köşker Gebzelileri sevindirecek müjdeli bir haber verdi.

Gebze'ye Tır parkı!

05 Ocak 2017 Perşembe 10:26

Özellikle şehir içinde girişleri yasak olmasına rağmen büyük sıkıntılara yol açan Tırlar için Tavşanlı’da park yapılacak.

Gebze Belediyesi Ocak Ayı meclis toplantısı, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in başkanlığını yaptığı meclis toplantısında meclis üyeleri yoğun mesai yaptı. 18 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında Gebze’ye önemli müjdelerde verildi.

KÖŞKER TERÖRÜ KINADI

2017 yılının ilk meclis toplantısında bir açılış konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Geçtiğimiz hafta Ortaköy’de bir terör saldırısı yaşandı. Daha öncede terör saldırıları oldu. Ülkemiz üzerinde oyunlar oynanıyor. Biz bu oyunları birlik ve beraberlikle aşacağız. Terörün her türlüsünü kınıyoruz” dedi.

GEBZE’YE TIR PARKI GELİYOR!

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan meclis toplantısında, Tavşanlı Mahallesi’nde Tır ve Kamyon Parkı kurulmasıyla ilgili imar planı oy birliği ile kabul edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Tırlar Gebze’de cadde ve sokak aralarına park ediyor. Bunlara kızsak da tırların park edeceği alanlar yapmamız lazım. Her geçen gün sanayi artıyor. Bu alana bir tır parkı yapacağız. Bu kararın geçmesiyle birlikte çalışmalara başlıyoruz” dedi. Köşker öte yandan Eskihisar’da Osmangazi Köprüsü’nü gören alanın Kocaeli Valiliği’nden tahsis edilerek buraya da Gebze Belediyesi tarafından sosyal tesis yapılacağını söyledi. Gebze Belediyesi meclis toplantısında yeni yılda görev yapacak Denetim Komisyonu üyeleri de belirlendi. Samet KAHRAMAN

 

 

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