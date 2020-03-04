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Gölcük Yüzbaşılar Kavşağı’nda çevre düzenlemesi

Gölcük Yüzbaşılar Kavşağı’nın giriş – çıkış ve yan yol kenarlarında çevre düzenlemesi kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi

Gölcük Yüzbaşılar Kavşağı'nda çevre düzenlemesi

04 Mart 2020 Çarşamba 10:03

 Şehir genelinde birçok ulaşım projesini vatandaşların hizmetine sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu projeler üzerinde çevre düzenlemesi yaparak yeşillendiriyor. Gölcük ilçesi D-130 Karayolu üzerinde bulunan Yüzbaşılar Kavşağı’nın giriş – çıkış ve yan yol kenarlarında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından fidan dikimi gerçekleştirildi.

 

TOPRAK DOLDURULUP FİDAN DİKİLDİ

Çalışmalar kapsamında kaldırım kenarındaki beton duvarların arka kısımlarında taş ve dikenlikler temizlendi. Temizlik çalışmasından sonra alana toprak serildi. Toprak alana 51 adet Goldrider ile 20 adet Süs Elması fidanı dikildi.

 

KAVŞAKLAR VE YOL KENARLARI YEŞİLLENDİRİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasında inşa ettiği yol ve kavşakta çevre düzenlemesi yapıyor. Yapılan çevre düzenlemeleriyle kavşak ve yolların kenarları görsel anlamda zenginleştirilirken yeşil alanlar oluşturuluyor.

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