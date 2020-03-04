Gölcük Yüzbaşılar Kavşağı’nda çevre düzenlemesi

TOPRAK DOLDURULUP FİDAN DİKİLDİ
Çalışmalar kapsamında kaldırım kenarındaki beton duvarların arka kısımlarında taş ve dikenlikler temizlendi. Temizlik çalışmasından sonra alana toprak serildi. Toprak alana 51 adet Goldrider ile 20 adet Süs Elması fidanı dikildi.
KAVŞAKLAR VE YOL KENARLARI YEŞİLLENDİRİLİYOR
Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasında inşa ettiği yol ve kavşakta çevre düzenlemesi yapıyor. Yapılan çevre düzenlemeleriyle kavşak ve yolların kenarları görsel anlamda zenginleştirilirken yeşil alanlar oluşturuluyor.