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Haydi hanımlar pazara!

Darıca Belediyesi, daha önce Bayramoğlu Mahallesi’nde oturan bayanlar için başlattığı “Haydi Hanımlar Pazara” Projesini Piri Reis Mahallesi’nde oturan bayanlar için de hayata geçirdi.

Haydi hanımlar pazara!

29 Aralık 2016 Perşembe 10:13

Proje çerçevesinde Piri Reis Mahallesi’nde oturan bayanlar için günün belirli saatlerinde Salı Pazarı’na otobüsler kaldırılacak, aynı şekilde Salı Pazarı’ndan alışverişini tamamlayan bayanlar Piri Reis Mahallesi’ne geri götürülecek.

GÜNDE KARŞILIKLI ÜÇ SEFER YAPILACAK

Projenin hayata geçirildiği ilk gün pazarı ziyaret ederek, bayanların görüş ve önerilerini dinleyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, üç yıl önce Bayramoğlu Mahallesi’nde başlattıkları projeye bayanların yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek,  “Haydi Hanımlar Pazara kampanyası çerçevesinde Pazar kurulamayan mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın en yakın semt pazarlarına ulaşabilmesi için belediyemiz olarak bir otobüs tahsis ettik,  Piri Reis Mahallemizde oturan bayanların en yakın semt pazarı olan Salı Pazarı’na ulaşması için belli saatler içerisinde 3 servisimiz olacak, böylece bayanların alışverişlerini yapıp tekrar eşyalarıyla birlikte evine kadar rahatlıkla ulaşımını sağlamış olacağız. Böylece semt pazarı kurulamayan mahallelerdeki vatandaşın hayatını kolaylaştırmak adına önemli  bir adımı daha hayata geçirmiş oluyoruz.” diyerek düşüncelerini ifade etti. Başkan Karabacak, daha sonra pazardaki bayanlara iyi alışverişler dileyerek, pazar filesi dağıttı.

 

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