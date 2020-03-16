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İdlib’e 10 TIR dolusu yardım malzemesi yola çıktı.

Hayrat Yardımlaşma Derneği ve Gebze Belediyeler Birliği iş birliğinde yürütülen yardım kampanyası kapsamında 10 tır yardım malzemesi İdlib’e gönderildi.

İdlib'e 10 TIR dolusu yardım malzemesi yola çıktı.

16 Mart 2020 Pazartesi 13:12

 Hayrat Yardımlaşma Derneği ve Gebze Belediyeler Birliği iş birliğinde yürütülen yardım kampanyası kapsamında 10 tır yardım malzemesi İdlib’e gönderildi. Yardım TIR’ları Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında gerçekleşen törenle, dualarla yola çıktı. Törene Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Paylaş Sevindir Derneği Başkanı Yaşar Alptekin, Hayrat Yardımlaşma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali Ekrem Semiz, Hayrat Yardımlaşma Derneği Kocaeli Temsilcisi Şükür Çakır ve sivil toplum kuruluşları katıldı. 

VEREN EL ALAN ELDEN ÜSTÜNDÜR

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı kısa selamlama konuşmasında, “Komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir. Veren el alan elden her zaman üstündür. Bunlar bir inancın, bir medeniyetin süzülmüş cümleleridir. Dolayısıyla bu tavsiyenin karşısında ne komşumuz aç iken yatabiliriz, ne de onlar huzursuzken kendimizi huzurlu hissedebiliriz. Bu gün İdlib’teki insanlar Çanakkale’de şehit olmuş, bu toprakları kanıyla sulamış dedelerin torunları. Biz her zaman mazlumun yanında olmuş bir milletiz ve olmak zorundayız” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz’ün konuşmasının ardından yardım TIR’ları dualar eşliğinde İdlib’e doğru yola çıktı. 

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