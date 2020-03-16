İdlib’e 10 TIR dolusu yardım malzemesi yola çıktı.

VEREN EL ALAN ELDEN ÜSTÜNDÜR
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı kısa selamlama konuşmasında, “Komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir. Veren el alan elden her zaman üstündür. Bunlar bir inancın, bir medeniyetin süzülmüş cümleleridir. Dolayısıyla bu tavsiyenin karşısında ne komşumuz aç iken yatabiliriz, ne de onlar huzursuzken kendimizi huzurlu hissedebiliriz. Bu gün İdlib’teki insanlar Çanakkale’de şehit olmuş, bu toprakları kanıyla sulamış dedelerin torunları. Biz her zaman mazlumun yanında olmuş bir milletiz ve olmak zorundayız” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz’ün konuşmasının ardından yardım TIR’ları dualar eşliğinde İdlib’e doğru yola çıktı.