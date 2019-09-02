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İLKÇEV'den Geleneksel Baba-Oğul Kampı

Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV), Kandıra Bağırganlı'da Baba-Oğul Deniz Kampı düzenledi

İLKÇEV'den Geleneksel Baba-Oğul Kampı

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:39

İLKÇEV’de toplanan üyeler, hazırlıkların tamamlanmasından sonra kamp alanına hareket etti. Altı kişilik gruplar oluşturan babalar ve oğullar çadırlarını kurarak kamp alanına yerleşti. Kulüp önderi, 10 izci lideri, izci ve izci gönüllülerinden oluşan 50 kişilik ekiple keyifli bir hafta sonu geçirdiler. Doğa ve denizle bütünleşerek tüm stres ve yorgunluklarını attılar.


KEYİFLİ HAFTA SONU

Kamp müdürü Sıddık Ayçiçek önderliğinde, sabah sporu ve doğa yürüyüşü ile devam eden kamp, denizde yapılan yüzme, deve güreşi yarışmaları, su oyunları, futbol, ve satranç etkinlikleri ve değerler eğitimi ile tamamlandı. Denizde stres atan üyeler ve gençler, akşam da kamp ateşi önünde müzik ve ikramlar eşliğinde muhabbet etti.


ENERJİ DEPOLANDI

İLKÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu, bundan sonra da pek çok faaliyete imza atmaya hazırlanan Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV) üye ve gönüllülerinin hafta sonu gerçekleştirilen deniz kampıyla hem stres ve sıkıntılardan kurtulup, hem de enerji depolayarak yeni sezona hazır olduklarını belirtti.






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İLKÇEVGebzeKampKandıraBaba Oğul
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