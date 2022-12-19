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Kartepe zirve yolunda karla mücadele başladı

Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, Kartepe’de etkisini gösteren yılın ilk karının trafik akışını olumsuz yönde etkilememesi için müdahale etti

Kartepe zirve yolunda karla mücadele başladı

19 Aralık 2022 Pazartesi 14:06


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, kentin en yüksek noktasında yüksek rakıma sahip Kartepe zirvesinde etkisini gösteren kar yağışının buzlanmaya ve ulaşımı olumsuz yönde etkilememesi için müdahale etti. 


KAR KALINLIĞI 5 SANTİMİ BULDU

Kartepe zirve yolunda 5 cm’yi bulan kar yağışında Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri gerekli müdahaleyi yaparak, kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla yolu güvenli hale getirdi. Gece boyu Kartepe zirve yolunda nöbette olacak Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, yol boyunca buzlanma gibi herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için çalışmalarını sürdürecek.



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